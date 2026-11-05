Pachino, tragico incidente autonomo in contrada Morghella: muore automobilista dopo il violentissimo impatto

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PACHINO – Un grave incidente stradale autonomo dall’esito tragico si è verificato nelle scorse ore nel territorio di Pachino, precisamente lungo la carreggiata che attraversa contrada Morghella. Un uomo ha perso la vita a seguito delle gravissime lesioni riportate nel violentissimo impatto della propria autovettura.

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Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la vittima si trovava alla guida della sua Audi A3 quando, per cause ancora al vaglio delle forze dell’ordine, ha improvvisamente perso il controllo del veicolo.

La dinamica del sinistro e i soccorsi

La corsa sregolata del mezzo è terminata violentemente contro un muro di cinta che costeggia la sede stradale. A causa della forza dell’urto, la vettura si è successivamente ribaltata, finendo la propria corsa all’interno di un terreno adiacente alla carreggiata.

Scattata immediatamente la segnalazione d’emergenza, sul posto sono giunti a sirene spiegate:

Operatori sanitari del 118 : Giunti per le prime manovre di rianimazione.

: Giunti per le prime manovre di rianimazione. Elisoccorso : Inviato d’urgenza vista la disperata gravità delle condizioni dell’automobilista.

: Inviato d’urgenza vista la disperata gravità delle condizioni dell’automobilista. Carabinieri e Polizia Municipale: Impegnati nella gestione del traffico e nell’esecuzione dei rilievi di rito per accertare l’esatta dinamica del sinistro.

Deceduto durante il trasporto verso l’eliporto

Nonostante la rapidità dei soccorsi e la mobilitazione dell’eliambulanza, per l’uomo non c’è stato purtroppo nulla da fare. Le ferite riportate nello scontro e nel ribaltamento si sono rivelate troppo gravi e il suo cuore ha cessato di battere tragicamente durante il trasferimento in ambulanza verso l’area d’atterraggio dell’elisoccorso.

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