Stop alla moda dei turisti ai Fori Imperiali

Dai lucchetti d’amore di Ponte Milvio alle cuffiette usate ai Fori Imperiali: a Roma scoppia il caso del “souvenir del degrado”, ma il Comune interviene per porre fine alla nuova tendenza social.
Dopo la diffusione di diversi video virali che mostravano le ringhiere di via dei Fori Imperiali invase da centinaia di auricolari monouso — quelli distribuiti ai gruppi di turisti per seguire le spiegazioni delle guide — sono scattate le polemiche per l’impatto sul decoro urbano.
La risposta del Campidoglio non si è fatta attendere: è stata infatti disposta ed eseguita stamattina la bonifica straordinaria per rimuovere tutte le cuffiette agganciate lungo il percorso che va dal Foro Romano al Foro di Cesare, fino a Largo Argentina.
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