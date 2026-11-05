Paternò, tenta di molestare una volontaria durante un servizio di assistenza: denunciato quarantenne per violenza sessuale

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PATERNÒ – Un uomo di 40 anni, originario di Paternò e senza fissa dimora, è stato denunciato in stato di libertà dagli agenti della Polizia di Stato con l’accusa di violenza sessuale. Il quarantenne avrebbe tentato un approccio nei confronti di una volontaria impegnata in un’attività di assistenza e supporto sul territorio.

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L’episodio si è consumato durante le consuete operazioni di aiuto dirette alle persone bisognose gestite dall’associazione di volontariato.

L’aggressione e il tempestivo intervento dei presenti

Secondo la ricostruzione effettuata dagli agenti del Commissariato di Polizia di Adrano, l’uomo si è avvicinato alla donna indirizzandole dapprima esplicite frasi a sfondo sessuale, per poi passare a un tentativo di contatto fisico non consentito.

A evitare conseguenze peggiori è stato il pronto intervento degli altri volontari presenti sul posto:

Soccorso immediato : I colleghi della vittima sono subito intervenuti interrompendo la situazione d’emergenza.

: I colleghi della vittima sono subito intervenuti interrompendo la situazione d’emergenza. Allontanamento dell’aggressore: L’uomo è stato subito allontanato dall’area dell’intervento assistenziale.

Le indagini e l’individuazione dell’uomo

A seguito della denuncia formale presentata dalla vittima, i poliziotti del Commissariato adranita hanno avviato tempestivi accertamenti sul territorio che hanno consentito di identificare rapidamente il quarantenne senza fissa dimora e di formalizzare il deferimento all’Autorità Giudiziaria per il reato di violenza sessuale.

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