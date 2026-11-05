Priolo, il sindaco Pippo Gianni convoca i Comuni dell’AERCA, Carlentini e Sortino: fronte comune su ambiente, salute ed economia della Zona Industriale

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PRIOLO GARGALLO – Superare le contrapposizioni istituzionali per costruire una strategia condivisa sulle emergenze sanitarie, ambientali ed economiche del polo industriale. È questo l’obiettivo del vertice istituzionale convocato per questo pomeriggio, giovedì 5 novembre alle ore 17:00, presso il Municipio di Priolo Gargallo, dal Sindaco on. dott. Pippo Gianni.

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All’incontro prenderanno parte i primi cittadini dei Comuni dell’AERCA (Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale) e i sindaci dei Comuni limitrofi di Carlentini e Sortino, per ampliare il tavolo di confronto a tutto il comprensorio industriale.

La convocazione, frutto di una lettera inviata dal Sindaco Gianni nelle scorse settimane, punta a definire una linea d’azione unitaria verso la Regione Siciliana e il Governo nazionale su tre pilastri fondamentali:

Nel suo appello ai colleghi primi cittadini, Pippo Gianni sottolinea l’importanza di superare la frammentazione istituzionale, ponendo al centro i dati numerici e il ruolo del polo siracusano nell’economia del Paese:

«Il nostro territorio concentra oltre il 30% della capacità di raffinazione dei prodotti petroliferi destinati al fabbisogno nazionale. A fronte di questo contributo fondamentale per l’economia energetica dell’Italia, i nostri Comuni continuano a subire gravissimi impatti ambientali e sanitari senza un adeguato sistema di compensazione. Serve superare le divisioni: la sfida che abbiamo davanti richiede unità d’intenti, responsabilità e una visione unitaria che vada oltre i singoli confini comunali».