Nomina del Direttore Generale allo IACP di Siracusa, si allargano le ombre: rilievi anche dal Collegio dei Sindaci. Auteri (ARS): «Piena chiarezza e trasparenza»

Read this article in English→

SIRACUSA – Si arricchisce di nuovi contorni critici la complessa vicenda legata alla procedura di selezione e nomina del nuovo Direttore Generale dell’Istituto Autonomo Case Popolari (IACP) di Siracusa.

A tornare con decisione sull’argomento è il deputato regionale Carlo Auteri, a seguito dei rilievi sollevati dall’organo di controllo interno dell’ente e rivelati dalle colonne del quotidiano La Sicilia. Secondo quanto riportato dalla stampa, il Collegio dei Sindaci dello IACP avrebbe trasmesso una nota formale all’Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, segnalando pesanti dubbi sulla regolarità e legittimità delle sedute del Consiglio di Amministrazione svoltesi lo scorso 9 e 13 ottobre, sollecitando la contestuale sospensione della delibera adottata.

Pubblicità

Auteri: «Rilievi fondati, occorrono garanzie e rispetto delle regole»

I dubbi sollevati dal Collegio dei Sindaci vanno a ricalcare le riserve che lo stesso parlamentare dell’ARS aveva evidenziato nelle scorse settimane, chiedendo un azzeramento dei tempi e maggiori garanzie di partecipazione.

«Le perplessità che avevo sollevato sulla procedura per la nomina del direttore generale trovano oggi nuovi elementi di riflessione nei rilievi avanzati dal Collegio dei sindaci – sottolinea Carlo Auteri –. Quando per primo ho sollevato il caso, ho chiesto tempi adeguati, massima trasparenza e reali possibilità di partecipazione pubblica per tutti i concorrenti alla selezione. Ho trasmesso tempestivamente gli atti alla Regione, che ha avviato le opportune verifiche disponendo la riapertura dei termini. Adesso apprendiamo che persino l’organo interno di controllo ha espresso formali riserve sulla regolarità del percorso seguito dal Cda».

«Spetta agli organi di controllo accertare i fatti, no a ombre sullo IACP»

Per il parlamentare regionale siracusano, gli ultimi sviluppi impongono una pausa di riflessione e un rigoroso approfondimento tecnico da parte delle istituzioni regionali competenti, prima di procedere all’ufficializzazione dell’incarico.

«Non si tratta di alimentare polemiche politiche – chiarisce Auteri –, ma di garantire che una nomina apicale così strategica avvenga nel pieno rispetto delle norme, assicurando parità di accesso e trasparenza amministrativa. Spetta agli organi competenti accertare la regolarità della procedura e chiarire ogni aspetto ancora controverso. Continuerò a seguire passo dopo passo la vicenda: lo IACP di Siracusa gestisce un patrimonio pubblico delicatissimo per il territorio e necessita di scelte amministrative lineari che non lascino spazio ad alcun dubbio».

Frasi chiave

-carlo-auteri-iacp-siracusa-nomina-direttore-generale- -iacp-siracusa-collegio-sindaci-rilievi-delibera-cda- -carlo-auteri-ars-trasparenza-procedura-iacp-siracusa- -assessorato-infrastrutture-regione-sicilia-iacp-siracusa- -la-sicilia-iacp-siracusa-sospensione-delibera-auteri-

Ricevi le notizie di WLTV su Telegram, appena escono: iscriviti al canale