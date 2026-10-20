Politica ragusana, il sindaco di Scicli Mario Marino aderisce a Forza Italia. Minardo: «Partito in crescita e aperto al civismo»

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SCICLI (RG) / PALERMO – Nuova importante adesione al progetto di radicamento territoriale di Forza Italia in Sicilia. Il sindaco di Scicli, Mario Marino, ha ufficializzato l’ingresso nelle file del partito guidato a livello regionale dal commissario Nino Minardo.

L’ingresso del primo cittadino del comune barocco ragusano rappresenta un passaggio di rilievo negli equilibri politici della provincia di Ragusa e rafforza il network degli amministratori locali vicini all’area azzurra.

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Minardo: «Premiato l’impegno civico e il dialogo con i territori»

Ad accogliere con entusiasmo l’adesione di Mario Marino è lo stesso commissario regionale di Forza Italia, Nino Minardo, che sottolinea la centralità dell’apertura alle energie civiche e amministrative dell’Isola:

«Do il benvenuto in Forza Italia al sindaco di Scicli, Mario Marino – dichiara Nino Minardo –. La sua adesione rappresenta un importante contributo al percorso di crescita e radicamento che stiamo portando avanti con determinazione in tutta la Sicilia, valorizzando le migliori esperienze amministrative e le competenze concrete che provengono direttamente dai nostri territori».

Progetto politico inclusivo verso le realtà locali

Per Minardo, l’operazione rientra nella più ampia linea strategica volta ad aggregare amministratori e movimenti civici d’area attorno a valori condivisi di buongoverno:

«L’apertura alle forze civiche – conclude il commissario regionale azzurro – costituisce uno degli elementi centrali e qualificanti del nostro progetto politico. Vogliamo un partito dinamico, capace di dialogare costantemente con chi, anche al di fuori dei tradizionali percorsi di partito, ha dimostrato quotidiano impegno e responsabilità al servizio delle proprie comunità. L’ingresso del sindaco Marino va esattamente in questa direzione e conferma la volontà di costruire una Forza Italia sempre più aperta, inclusiva e autorevolmente rappresentativa delle singole realtà locali».

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