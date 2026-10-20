Noto, lavori di ristrutturazione all’ufficio postale di via Zanardelli: sportelli trasferiti in via Principe Umberto con orario prolungato

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NOTO (SR) – Poste Italiane informa la cittadinanza di Noto che la sede dell’ufficio postale centrale di via Giuseppe Zanardelli resterà temporaneamente chiusa a partire da domani, mercoledì 21 ottobre, per consentire l’esecuzione di improrogabili lavori di restyling e manutenzione strutturale dei locali.

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Per limitare al minimo i disagi alle utenze, garantire la continuità dei servizi finanziari e postali ed evitare sovraffollamenti, Poste Italiane ha disposto il potenziamento delle attività nella vicina sede di via Principe Umberto 3 (ufficio postale Noto 1).

Orario prolungato in via Principe Umberto e servizi disponibili

Per l’intera durata dei cantieri, l’ufficio postale di via Principe Umberto amplierà i propri orari di apertura al pubblico osservando il seguente calendario:

Dal lunedì al venerdì: orario continuato dalle ore 8:20 alle 19:05 ;

orario continuato dalle ore ; Il sabato: apertura dalle ore 8:20 alle 12:35.

Presso gli sportelli di via Principe Umberto i cittadini potranno svolgere tutte le consuete operazioni bancarie, finanziarie e di spedizione, compreso il ritiro della corrispondenza in giacenza e delle raccomandate. Presso la medesima sede resta inoltre pienamente operativo e fruibile 24 ore su 24, sette giorni su sette, lo sportello automatico ATM Postamat per prelievi e pagamenti.

Riapertura prevista nella seconda metà di novembre

Salvo imprevisti legati all’andamento dei lavori edili, il completamento dell’intervento strutturale in via Zanardelli è stimato per la seconda metà di novembre 2026, data nella quale l’ufficio tornerà regolarmente operativo nei consueti orari di servizio.

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