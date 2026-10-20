Stabilizzazione ex PIP ed ex Keller, Caronia (Noi Moderati): «Grazie a Schifani per la convocazione dei sindacati»

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PALERMO – Un passo avanti decisivo per il percorso di fuoriuscita dal precariato storico e il consolidamento contrattuale del bacino degli ex PIP ed ex Keller in Sicilia.

La deputata regionale di Noi Moderati, Marianna Caronia, ha espresso vivo compiacimento per la decisione del presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, di convocare le organizzazioni sindacali per il prossimo martedì 27 ottobre a Palazzo d’Orleans, al fine di affrontare la definizione degli aspetti attuativi legati al futuro lavorativo delle due categorie.

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Al centro del vertice la norma per il tempo pieno a 36 ore

L’incontro giunge all’indomani dell’annuncio relativo all’inserimento nella manovra finanziaria regionale in discussione all’ARS di una norma specifica finalizzata alla stabilizzazione e all’integrazione oraria a 36 ore per i lavoratori del bacino ex PIP e per gli ex dipendenti Keller.

«Desidero rivolgere un ringraziamento sincero al presidente Schifani per aver dimostrato, ancora una volta, grande sensibilità e concreta attenzione verso il mondo del lavoro e le tutele sociali dell’Isola – dichiara Marianna Caronia –. La convocazione delle sigle sindacali a Palazzo d’Orleans rappresenta un passaggio fondamentale, atteso da tempo, per affrontare in modo organico e strutturato le legittime istanze di questi lavoratori».

Caronia: «Risposte certe e stabilità a centinaia di famiglie»

Il tavolo tecnico-politico di settimana prossima servirà a delineare il cronoprogramma delle assunzioni e della copertura finanziaria delle integrazioni orarie, superando anni di proroghe e incertezze normative.

«Si avvia finalmente un confronto istituzionale necessario – conclude la parlamentare regionale di Noi Moderati – per dare risposte certe, dignità professionale e definitiva stabilità economica a centinaia di famiglie siciliane che da anni attendono il completamento del proprio percorso di stabilizzazione all’interno della pubblica amministrazione regionale».

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