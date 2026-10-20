Nuorese travolto dal maltempo, i Vigili del Fuoco salvano automobilisti intrappolati nell’acqua a Siniscola – Video

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SINISCOLA (NU) – Si fa sempre più drammatico il bilancio delle violente precipitazioni che nelle ultime ore stanno devastando la provincia di Nuoro. I soccorsi dei Vigili del Fuoco si stanno concentrando con la massima urgenza nella zona di Siniscola, uno dei centri più colpiti dal violento nubifragio che si è abbattuto sulla Baronia.

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Le operazioni di soccorso vedono le squadre impegnate in primo luogo nel salvataggio di diversi automobilisti rimasti bloccati all’interno dei propri veicoli, sorpresi dall’improvviso e rapido innalzamento del livello dell’acqua lungo le arterie stradali urbane ed extraurbane.

Rinforzi da Cagliari e Sassari per affrontare l’emergenza

Di fronte all’imponente mole di richieste d’aiuto – con oltre cento interventi ancora in attesa di evasione – la Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco della Sardegna ha disposto l’invio immediato di rinforzi.

Nelle aree colpite di Siniscola, Posada e Orosei sono giunte colonne mobili ed unita specializzate nel soccorso acquatico e fluviale provenienti direttamente dai comandi provinciali di Cagliari e Sassari. Le squadre lavorano ininterrottamente con idrovore e gommoni per il prosciugamento di seminterrati, abitazioni private e per mettere in sicurezza i cittadini isolati.

L’ondata di maltempo, legata all’ampia perturbazione atlantica in transito sull’Italia, resta sotto stretta osservazione anche nelle regioni vicine e in Sicilia, dove per la giornata di domani è confermato lo stato di allerta gialla per temporali e forti raffiche di vento.

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