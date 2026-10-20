Perturbazione atlantica sull’Italia, scatta l’allerta meteo. In Sicilia è allerta gialla per temporali e forte vento

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PALERMO / ROMA – Una vasta e intensa perturbazione di matrice atlantica sta facendo il suo ingresso sulla penisola italiana, portando con sé rovesci temporaleschi, forti raffiche di vento, locale grandine e un generale peggioramento delle condizioni meteorologiche da Nord a Sud.

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Sulla base delle previsioni, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse. Per la giornata di domani, mercoledì 21 ottobre, è stata valutata l’allerta arancione in Liguria e su settori di Piemonte, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Lazio e Campania, mentre in Sicilia e in altre dieci regioni è stata diramata l’allerta gialla per rischio idrogeologico e temporali.

La situazione nel resto d’Italia: emergenza in Sardegna e Liguria

I primi effetti del fronte maltempo si sono già fatti sentire con violenza nelle ultime ore:

Sardegna (Nuorese): Una violenta bomba d’acqua ha colpito i comuni di Siniscola, Posada e Orosei, provocando diffusi allagamenti e rendendo necessaria l’evacuazione cautelare di diverse abitazioni. Oltre un centinaio gli interventi ancora in coda per i Vigili del Fuoco, giunti in rinforzo anche dai comandi di Sassari e Cagliari;

Una violenta bomba d’acqua ha colpito i comuni di Siniscola, Posada e Orosei, provocando diffusi allagamenti e rendendo necessaria l’evacuazione cautelare di diverse abitazioni. Oltre un centinaio gli interventi ancora in coda per i Vigili del Fuoco, giunti in rinforzo anche dai comandi di Sassari e Cagliari; Liguria (Savonese): L’esondazione del Rio Basco ha costretto Anas alla chiusura temporanea della SS 334 del Sassello in entrambe le direzioni. Disagi anche lungo l’Aurelia a Celle Ligure per allagamenti e piccoli smottamenti;

L’esondazione del Rio Basco ha costretto Anas alla chiusura temporanea della SS 334 del Sassello in entrambe le direzioni. Disagi anche lungo l’Aurelia a Celle Ligure per allagamenti e piccoli smottamenti; Piemonte: È stata ufficialmente aperta la Sala Operativa della Protezione Civile a Torino per monitorare l’innalzamento dei livelli dei fiumi, in particolare nei bacini della Bormida e dell’Orba.

Focus Sicilia: allerta gialla su tutta l’Isola per il 21 ottobre

In Sicilia, il Dipartimento Regionale della Protezione Civile (DRPC) ha diramato l’Avviso n. 26293 imponendo il livello di allerta gialla (fase di attenzione) su tutte le nove zone di allerta dell’Isola dalle ore 00:00 alle ore 24:00 di mercoledì 21 ottobre.

Si prevedono precipitazioni «da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale», con quantitativi cumulati da deboli a moderati, più accentuati lungo il versante ionico e nelle aree occidentali. Contestualmente, è previsto un deciso rinforzo dei venti dai quadranti occidentali con possibili raffiche di burrasca e mari da molto mossi a localmente agitati.

I sindaci e i presidi locali di protezione civile sono stati invitati ad attivare le fasi di vigilanza e a prestare particolare attenzione ai punti critici della rete viaria e ai bacini idrografici a rischio allagamento.

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