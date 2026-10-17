Pallamano, l’Albatro concede il bis: travolto il Merano 38-33 al PalaAkradina

SIRACUSA, 17 ottobre 2026 – Seconda vittoria consecutiva per la Teamnetwork Albatro, che supera in casa l’Alperia Merano con il punteggio finale di 38 a 33 in un match ad alto tasso di spettacolarità e intensità. Dopo l’affermazione conquistata la scorsa settimana sul campo di Molteno, la squadra guidata dal tecnico spagnolo Mateo Garralda dà continuità di risultati e incamera due punti fondamentali per la propria classifica.
La partita: equilibrio, strappo e gestione del finale
Gli ospiti altoatesini, guidati da coach Juergen Prantner, si presentano a Siracusa in formazione rimaneggiata a causa dell’assenza del terzino sinistro Costa. Tra le file siracusane resta ancora fuori Baptista, mentre Arcieri e Boggia siedono in panchina a scopo precauzionale.
- Primo tempo (20-16): I primi trenta minuti scorrono sul filo di un continuo botta e risposta, tra break e contro-break di entrambe le formazioni. Negli ultimi cinque minuti prima dell’intervallo, i ragazzi di Garralda alzano il ritmo in difesa, commettono meno errori nei passaggi e piazzano l’allungo decisivo che li porta al riposo sul +4.
- Secondo tempo: Nella ripresa la Teamnetwork allunga ulteriormente toccando il massimo vantaggio sul +6. Merano tenta la reazione d’orgoglio e, trascinata da Ernst (top scorer del match con 8 reti), riesce a risalire fino al -3. A quel punto è decisiva la maggiore profondità della panchina siracusana: le giocate di Mazzone (9 gol) e Angiolini (7 gol) rintuzzano il rientro ospite, permettendo all’Albatro di ristabilire la distanza e chiudere con un netto 38-33.
Il tabellino dell’incontro
TEAMNETWORK ALBATRO – MERANO 38-33 (primo tempo 20-16)
Teamnetwork Albatro: Riahi 1, Pivato, Kucsera 3, Marino, Lorentzen 6, Angiolini 7, Zungri, Mazzone 9, Vinci 5, Sirotic 5, Coutinho 2, Arcieri, Boggia, Hermones, D’Alberti, Guggino. Allenatore: Mateo Garralda.
Merano: Gonzalez Parra, Brusic 5, Conte 3, Visentin 4, Sa. Gerstgrasser 5, Si. Gerstgrasser 6, Ernst 8, Olguin, Contini, Borgato, Plater, Aguiar Torres 2. Allenatore: Juergen Prantner.
Arbitri: Lorenzo Della Fonte e Cristiano Sclano.