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Campania, Notizie, Persano, Salerno

PERSANO – Donne e Forze Armate: leadership femminile come risorsa strategica

IV edizione del convegno alla caserma "M. Ronga". Riconoscimenti alle militari e testimonianze su servizio e sfide quotidiane
Redazione0 Comments2 Mins Read

PERSANO (Salerno) – Si è svolta alla caserma “M. Ronga” di Persano la IV edizione del convegno “Donne e Forze Armate”. L’iniziativa, promossa dall’associazione La Crisalide in Rete in collaborazione con l’Esercito Italiano, ha acceso i riflettori su pari opportunità e ruolo delle donne nei corpi armati e di polizia come risorsa professionale, operativa e umana.

Presenti autorità civili e istituzionali e gli studenti del Liceo Musicale “Confalonieri” di Campagna (SA).

Riconoscimenti e testimonianze

Nel corso dell’evento La Crisalide in Rete ha consegnato un riconoscimento a ciascuna militare dei diversi corpi presenti. Le protagoniste hanno condiviso testimonianze su servizio, sfide, esperienze e valore del lavoro quotidiano per la comunità.

I lavori, aperti dal colonnello Alessio de Gennaro, comandante del Reggimento Logistico “Garibaldi”, e introdotti dalla dott.ssa Roberta Bolettieri, presidente di La Crisalide in Rete, hanno visto gli interventi della dott.ssa Antonella Cortese, della prof.ssa Giuseppina Cersosimo (Università di Salerno) e della dott.ssa Giada Tasca Romano (sottufficiale della Guardia di Finanza). A moderare la dott.ssa Patrizia Quaranta, coordinatrice del Centro Antiviolenza “Ginevra”.

A ottant’anni dall’Assemblea Costituente

Nel dibattito è stato ribadito che, a ottant’anni dall’Assemblea Costituente femminile, la cerimonia assume un significato ancora più forte. Richiamati e attualizzati i valori e i diritti che le 21 Costituenti contribuirono a scrivere nella Carta fondamentale. Oggi la presenza delle donne nelle Forze Armate è anche un simbolo di democrazia e piena attuazione dei principi costituzionali.

L’iniziativa ha valorizzato l’impegno costante di La Crisalide in Rete per una cultura inclusiva e moderna, capace di riconoscere competenze, leadership e adattabilità femminili come leve decisive per affrontare le sfide contemporanee.

By Redazione

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