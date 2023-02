Potenza: momento di riflessione e commozione per oltre 600 studenti im memoria della Shoah – durante l’incontro con Alan David Baumann

1 febbraio 2023 – Importante momento di riflessione per oltre 600 studenti ed autorita’ nell’incontro voluto dal consiglio regionale della Basilicata con il direttore della nostra testata giornalistica , Alan David Baumann, testimone della Shoah di seconda generazione che ha avuto modo di raccontare le vicissitudini del nonno , ebreo che durante la seconda guerra mondiale venne confinato in provincia di Potenza. Lo stesso Alan David Baumann ha dichiarato : ” la seconda generazione e’ importante, se ha imparato dalla prima, io non avrei mai voluto essere qui’ perche’ cio’ avresbbe significato che i miei genitori non avessero patito tutta la violenza dell’olocausto. Oggi pero’ sono felice di rivolgere la mia testimonianza alle nuove generazioni perche’ in futuro si possano evitare i tremendi errori del passsato.

