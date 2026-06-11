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Siracusa

Controllo di vicinato: sottoscritto il protocollo con sette comuni

Francesco Nania0 Comments2 Mins Read

il Prefetto di Siracusa, alla presenza dei vertici delle Forze dell’Ordine, ha sottoscritto il Protocollo d’intesa per il “Controllo di vicinato” con i Sindaci dei Comuni di Buccheri, Buscemi, Canicattini Bagni, Cassaro, Ferla, Palazzolo Acreide e Sortino.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito delle strategie di sicurezza integrata ed è finalizzata a rafforzare le condizioni di sicurezza urbana e la vivibilità dei territori, attraverso il coinvolgimento attivo della cittadinanza. Il progetto, condiviso in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, è stato sviluppato anche a seguito dei recenti episodi di furti e danneggiamenti registrati in alcune aree dei Comuni aderenti, che hanno evidenziato l’esigenza di implementare ulteriori strumenti di prevenzione e controllo del territorio.

Con la sottoscrizione del Protocollo si consolida un modello di sicurezza partecipata, fondato sulla collaborazione tra istituzioni e cittadini, volto a integrare l’azione delle Forze di Polizia con forme di osservazione diffusa e responsabile.

Fulcro dell’iniziativa è la costituzione di “gruppi di controllo del vicinato”, composti da cittadini volontari, con il compito di segnalare, per il tramite dei coordinatori individuati dalle Amministrazioni comunali, situazioni anomale o comportamenti sospetti alle Forze di Polizia. L’attività dei cittadini si configura esclusivamente come vigilanza passiva, basata sull’osservazione e sulla tempestiva comunicazione di elementi di interesse, nel pieno rispetto dei ruoli istituzionali e senza alcuna forma di intervento diretto o iniziativa autonoma.

Il Protocollo disciplina altresì gli impegni delle parti: i Comuni provvederanno alla promozione del progetto, alla costituzione dei gruppi e al raccordo con la Polizia Locale, la Prefettura assicurerà il coordinamento e il monitoraggio periodico dello stato di attuazione del progetto e le Forze di Polizia garantiranno periodici incontri per un’adeguata formazione dei “coordinatori”, fornendo supporto informativo e operativo. L’iniziativa, che ha registrato un grande entusiasmo da parte degli Amministratori locali interessati, mira inoltre a rafforzare il senso civico e la coesione sociale, incentivando la partecipazione attiva dei cittadini e contribuendo ad accrescere la percezione di sicurezza nei territori interessati.

Il Protocollo avrà durata biennale, con verifiche periodiche sullo stato di attuazione e la possibilità di estensione ad ulteriori Comuni della provincia.

By Francesco Nania

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