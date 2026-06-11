Siracusa, ruba bici elettrica da un cortile: arrestato 29enne

Siracusa – Arrestato in flagranza per furto aggravato un 29enne con precedenti per reati contro il patrimonio. L’operazione è stata condotta ieri mattina dai Carabinieri della Stazione di Siracusa Ortigia, impegnati in un servizio di pattugliamento a piedi come Carabinieri di Quartiere.

Fermato in via Roma con la bici rubata

L’uomo è stato controllato e bloccato in via Roma mentre era a bordo di una bicicletta a pedalata assistita che aveva sottratto poco prima dal cortile interno di un condominio della zona.

I militari, insospettiti dall’atteggiamento del soggetto già noto alle forze dell’ordine, hanno proceduto all’identificazione e agli accertamenti che hanno confermato l’origine illecita del mezzo.

Bici restituita al proprietario

La bicicletta elettrica è stata immediatamente restituita al legittimo proprietario, che aveva già denunciato il furto. Il 29enne è stato arrestato e ora dovrà rispondere dell’accusa di furto aggravato davanti all’autorità giudiziaria.

L’operazione conferma l’efficacia dei servizi di controllo del territorio svolti dai Carabinieri di Quartiere, che garantiscono una presenza costante nelle zone più frequentate del centro storico siracusano.