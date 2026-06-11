Maturità 2026, in Sicilia 44.325 studenti ai nastri di partenza: boom di liceali

Palermo – Sono 44.325 gli studenti siciliani che si preparano ad affrontare l’Esame di Stato 2026. I dati, elaborati e diffusi dall’Ufficio Scolastico Regionale, fotografano un leggero calo rispetto allo scorso anno: -0,21% di candidati.
Oltre la metà sceglie i licei, lo scientifico in testa
Il dato più significativo riguarda la distribuzione per tipologia di istituto: più della metà dei maturandi siciliani frequenta un liceo, con una netta prevalenza dello scientifico che si conferma l’indirizzo più gettonato dell’Isola.
La tendenza riflette un orientamento sempre più marcato verso percorsi di studio che aprono le porte all’università, in linea con quanto si registra a livello nazionale.
Lieve flessione dei candidati
Il calo dello 0,21% rispetto all’anno scolastico precedente è contenuto ma conferma il trend demografico in atto. Nonostante la diminuzione numerica, l’organizzazione degli Esami di Stato procede regolarmente su tutto il territorio regionale.
Le prove scritte prenderanno il via nelle prossime settimane, seguite dai colloqui orali che chiuderanno il percorso scolastico di migliaia di giovani siciliani pronti ad affacciarsi al mondo universitario o lavorativo.