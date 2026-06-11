Caltanissetta, stop alla raccolta del secco residuo: chiude la discarica di Gela

Caltanissetta – Sospesa fino a nuove disposizioni la raccolta del rifiuto secco residuo a Caltanissetta. La decisione è stata comunicata dalla Dusty in accordo con l’Amministrazione comunale, in seguito alla chiusura temporanea della discarica di Gela.
Manutenzione straordinaria: discarica chiusa venerdì 12 giugno
La comunicazione di Impianti SRR ATO4 CL ha reso noto che venerdì 12 giugno 2026 la discarica di Gela resterà chiusa per un intervento di manutenzione straordinaria. Di conseguenza, la Società Dusty invita gli utenti a non esporre il rifiuto secco residuo in attesa di indicazioni operative.
Si attendono disposizioni dalla Regione
Ulteriori aggiornamenti saranno forniti non appena l’Amministrazione Comunale di Caltanissetta riceverà comunicazioni dal Dipartimento Regionale delle Acque e dei Rifiuti dell’Assessorato Regionale.
Nel frattempo, Dusty fa appello alla collaborazione dei cittadini: “Siamo certi di poter contare sulla preziosa collaborazione nel differenziare correttamente tutti i materiali differenziabili, al fine di mantenere decoro e pulizia in città”.
Restano regolari, per il momento, le raccolte delle altre frazioni di rifiuti differenziati.