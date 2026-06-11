Siracusa, al via il percorso pedonale tra via Delfica e via Lo Bello

Siracusa – Sono partiti questa mattina i lavori per la realizzazione del percorso pedonale nelle vie Delfica e Concetto Lo Bello. Lo comunica il settore Mobilità e Trasporti del Comune di Siracusa.

Dal viale Acradina alla Cittadella dello Sport

Il camminamento si svilupperà dall’incrocio con viale Acradina fino all’ingresso secondario della Cittadella dello Sport, lungo il lato sinistro del senso di marcia in direzione via dell’Olimpiade. La protezione sarà garantita da paletti para-pedonali.

Due nuovi attraversamenti pedonali

L’intervento prevede anche la realizzazione di due attraversamenti pedonali: il primo all’altezza del civico 9 di via Delfica, il secondo all’incrocio con via Paolo Caldarella. Le opere miglioreranno la sicurezza dei pedoni in una zona ad alta frequentazione, soprattutto per chi si reca agli impianti sportivi.

Conclusione prevista per il 18 giugno

I lavori dovrebbero concludersi entro mercoledì 18 giugno, salvo imprevisti. L’amministrazione comunale invita automobilisti e pedoni a prestare attenzione alla segnaletica di cantiere durante l’esecuzione dei lavori.