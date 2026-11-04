Priolo Gargallo, celebrata la Giornata delle Forze Armate e dell’Unità Nazionale: la cerimonia in piazza Mignosa

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PRIOLO GARGALLO – Anche la comunità di Priolo Gargallo ha celebrato ufficialmente la Giornata delle Forze Armate e dell’Unità Nazionale, rendendo omaggio alla memoria di chi ha sacrificato la propria vita per la Patria e riaffermando i valori fondamentali di coesione costituzionale e pace.

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La giornata istituzionale si è articolata in due distinti momenti protocollari che hanno visto la partecipazione delle autorità locali, dei rappresentanti delle forze dell’ordine e della cittadinanza.

Dalla funzione religiosa all’omaggio in piazza Mignosa

Le celebrazioni hanno avuto inizio presso la Chiesa dell’Immacolata, dove si è svolto il solenne rito liturgico in memoria di tutti i caduti in guerra e nelle missioni di pace.

Al termine della messa, il corteo istituzionale si è trasferito nella centrale Piazza Mignosa per il momento culminante della commemorazione.

Alla presenza dei rappresentanti dell’amministrazione comunale — tra cui il vicesindaco Alessandro Biamonte e gli assessore Maria Grazia Pulvirenti e Federica Limeri — si è tenuta la cerimonia solenne dell’alzabandiera e della deposizione della corona d’alloro.

Presenza delle autorità civili e militari

Il gesto simbolico davanti al Monumento ai Caduti ha visto la deposizione di una corona d’alloro alla presenza coordinata delle rappresentanze istituzionali e delle forze armate operanti sul territorio:

Polizia Municipale : Presente con il Comandante di Priolo Gargallo.

: Presente con il Comandante di Priolo Gargallo. Arma dei Carabinieri : Presente con il Comandante della Stazione locale dei Carabinieri.

: Presente con il Comandante della Stazione locale dei Carabinieri. Polizia di Stato ed Esercito Italiano: Presenti i rispettivi rappresentanti delle forze di sicurezza e delle forze armate.

La cerimonia si è conclusa tra il raccoglimento dei presenti, a testimonianza del legame profondo tra la comunità priolese e i corpi dello Stato che vigilano quotidianamente sulla sicurezza della collettività.

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