Ragusa, concorso da 6,2 milioni per la Cittadella dello Sport: il plauso degli Architetti

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RAGUSA – L’Ordine degli architetti pianificatori paesaggisti e conservatori della provincia di Ragusa accoglie con particolare favore la pubblicazione del bando di concorso di progettazione in due fasi curato dal Comune di Ragusa per la nascita della futura Cittadella dello Sport. Si tratta di un intervento strategico dal valore stimato di oltre 6,2 milioni di euro, destinato a riqualificare un’area di ben 195mila metri quadrati compresa tra le vie Rumor, Berlinguer, Cartia e Psaumida.

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Il progetto punta a rigenerare l’area della Scuola dello Sport attraverso la creazione di un polo d’eccellenza per l’housing sociale studentesco, affiancato da spazi integrati dedicati allo studio, all’attività sportiva all’aperto, alla socializzazione e ai grandi eventi collettivi.

«Affermazione della cultura del progetto»: le parole del presidente Pitruzzello

Per l’Ordine provinciale, l’adozione del concorso di progettazione rappresenta una vittoria culturale e un segnale forte in direzione della qualità architettonica e della trasparenza amministrativa.

«Non consideriamo questo risultato come un semplice atto amministrativo, ma come l’affermazione di una precisa cultura del progetto – dichiara il presidente dell’Ordine degli Architetti di Ragusa, Vincenzo Pitruzzello –. Da anni sosteniamo che il concorso di progettazione debba diventare lo strumento privilegiato per le opere pubbliche: valorizza le competenze, assicura l’anonimato e affida la valutazione a commissioni qualificate. L’Ordine non è uno spettatore passivo dei cambiamenti urbani, ma un interlocutore attivo al fianco delle istituzioni».

Trasparenza con la piattaforma AWN e un’opportunità per i giovani talenti

Un passaggio fondamentale del percorso è rappresentato dall’utilizzo della piattaforma telematica ufficiale AWN, messa a disposizione dal Consiglio Nazionale degli Architetti. Il protocollo d’intesa con il Comune di Ragusa, avviato sotto la precedente presidenza Scollo e portato a compimento dall’attuale governance, garantisce la massima regolarità e tracciabilità di tutte le fasi concorsuali.

Infine, il presidente Pitruzzello rimarca la valenza dell’iniziativa per le nuove generazioni di professionisti: «La struttura del concorso a due fasi abbatte le barriere che spesso limitano i giovani nelle gare pubbliche. Invitiamo tutti i colleghi, in particolare i progettisti più giovani, a raccogliere con entusiasmo questa grande sfida per il futuro di Ragusa. La buona architettura non è un costo, ma un valore duraturo per tutta la comunità».

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