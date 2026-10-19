Catania, blitz di Carabinieri e Polizia Municipale in via Plebiscito e a San Cristoforo: sequestrati 10 scooter, multe e controlli sulle bici elettriche truccate

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CATANIA – Proseguono senza sosta i servizi straordinari e coordinati di controllo del territorio nell’area di San Cristoforo e lungo la storica via Plebiscito. L’operazione, condotta dai Carabinieri della Stazione di Catania Piazza Dante e del Nucleo Radiomobile in stretta sinergia con il personale della Polizia Municipale, ha mirato a contrastare l’illegalità diffusa, il degrado urbano e il mancato rispetto delle norme del Codice della Strada.

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Occupazione abusiva di suolo pubblico: blitz in una concessionaria

Durante le verifiche alle attività commerciali della zona, i militari hanno concentrato l’attenzione sulla regolarità delle autorizzazioni per le strutture esterne e l’occupazione degli spazi pubblici.

In un punto vendita di motocicli situato lungo via Plebiscito sono emerse diverse irregolarità: una tenda da sole non autorizzata, cartelli pubblicitari abusivi e un’estesa occupazione del suolo pubblico, realizzata esponendo numerosi veicoli a due ruote direttamente sul marciapiede e sulla carreggiata stradale. Al titolare sono state contestate sanzioni amministrative per un importo complessivo di 653 euro, mentre 10 motoveicoli sono stati sottoposti a sequestro.

Bici elettriche truccate e controlli stradali: sequestri e fermi amministrativi

Particolare rigore è stato applicato nelle verifiche sui mezzi di micro-mobilità elettrica. I Carabinieri hanno fermato e controllato una bicicletta a pedalata assistita, accertando una manomissione tecnica al motore elettrico pensata per aumentarne la potenza e trasformarla di fatto in un vero e proprio ciclomotore. Trattandosi di un mezzo privo di targa, omologazione e immatricolazione per la circolazione stradale, il veicolo è stato immediatamente sequestrato ai fini della successiva confisca.

Sul fronte della sicurezza stradale, i controlli a pattuglia hanno portato al rilevamento di:

4 violazioni per guida di ciclomotori senza casco protettivo;

per guida di ciclomotori senza casco protettivo; 1 violazione per circolazione con veicolo privo della copertura assicurativa R.C.A.

Il totale dei verbali notificati ammonta a 1.750 euro. A margine degli interventi, quattro scooter sono stati sottoposti a fermo amministrativo ed è stato eseguito il sequestro di un’autovettura.

L’operazione si inserisce nel quadro delle attività ad “alto impatto” promosse dall’Arma etnea per ripristinare il decoro urbano e la legalità nei quartieri storici a più elevata densità abitativa della città.

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