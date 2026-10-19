Ragusa, si dimette l’assessore Giovanni Iacono: «Scelta personale». Si apre la successione nella Giunta Cassì

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RAGUSA – Terremoto politico sereno ma di rilevante peso amministrativo al Comune di Ragusa: l’assessore Giovanni Iacono ha rassegnato formalmente le proprie dimissioni dalla Giunta municipale guidata dal sindaco Peppe Cassì. Una decisione maturata nel tempo e già prospettata nei mesi scorsi al primo cittadino, che giunge ora a compimento con la conclusione della sua esperienza di governo cittadino.

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Motivazioni personali e continuità amministrativa fino all’ultimo

Nella nota con cui ha reso noto il proprio passo indietro, Iacono ha precisato che la scelta è strettamente legata a ragioni di natura personale. Nonostante le sollecitazioni del sindaco Cassì a proseguire nel mandato per completare i numerosi dossier e progetti già avviati, l’amministratore ha ritenuto non più procrastinabile la fine del suo impegno in Giunta.

Prima di formalizzare l’addio, Iacono ci ha tenuto a portare a termine gli adempimenti più urgenti e ad avviare nuovi iter amministrativi, così da garantire la massima continuità operativa all’azione amministrativa e non lasciare scoperto il lavoro del suo settore.

I ringraziamenti al sindaco Cassì, a “Partecipiamo” e alla comunità ragusana

Nel suo messaggio di commiato, l’ex assessore ha espresso profonda gratitudine verso il primo cittadino Peppe Cassì per la fiducia e per gli anni di lavoro condiviso, definiti come una stagione intensa guidata da un forte spirito civico e da importanti trasformazioni per la città.

Un caloroso ringraziamento è stato rivolto all’intera comunità di Ragusa, ai colleghi di Giunta, al presidente del Consiglio comunale, ai consiglieri di maggioranza e opposizione. Un pensiero sentito è andato anche al movimento civico “Partecipiamo”, di cui Iacono è cofondatore e che ha rappresentato sia nelle assise cittadine che nella squadra di governo. Iacono ha infine esteso il suo saluto al segretario generale, ai dirigenti e ai dipendenti comunali e delle partecipate, sottolineando come la sua attività sia sempre stata orientata alla tutela del bene comune.

Con l’uscita di scena di Iacono, per il sindaco Peppe Cassì si apre ora una fase di riassestamento per individuare il profilo che andrà a rilevare le deleghe e il testimone all’interno dell’esecutivo di Palazzo dell’Aquila.