Realizzata la provinciale Chiaramida-Marzamemi

Dopo anni di attesa, la SP 85 Chiaramida-Marzamemi è stata finalmente rifatta. Il Libero Consorzio di Siracusa ha completato i lavori di manutenzione straordinaria con un investimento complessivo di 600 mila euro, senza alcun costo a carico del Comune di Pachino.

«Una strada che negli anni ha assunto un’importanza via via sempre maggiore – dichiara Pietro Rosa, vicepresidente del Libero Consorzio di Siracusa ed esponente di Grande Sicilia –. Oggi la Chiaramida-Marzamemi è un’arteria strategica, attraversata da un flusso turistico molto consistente durante la stagione estiva e fondamentale anche per i residenti, per le attività agricole e per le imprese che operano nella zona. Era quindi necessario adeguarla al ruolo che svolge».

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Un intervento completo di manutenzione straordinaria che non si è limitato a una semplice rattoppatura ma ha restituito alla strada una nuova vita in termini di sicurezza, scorrevolezza e decoro. I lavori hanno infatti interessato il rifacimento completo del manto stradale, con la fresatura della pavimentazione ammalorata, la pulizia del piano viabile e la stesa e compattazione del nuovo asfalto.

«Quando una strada diventa un collegamento essenziale per un territorio deve essere adeguata – conclude Pietro Rosa –. La Chiaramida-Marzamemi oggi è una strada molto più importante di quanto non fosse in passato. Il nostro intervento vuole rispondere proprio a questa nuova esigenza, garantendo maggiore sicurezza e migliore percorribilità a residenti, operatori economici e ai tanti turisti che scelgono Marzamemi e la zona sud».

Per anni la carreggiata è stata interessata avvallamenti, buche e un manto usurato che metteva a rischio la sicurezza degli automobilisti. Oggi quel tratto è stato completamente rinnovato. Con la Chiaramida-Marzamemi si consegna ai cittadini una strada più sicura e all’altezza di un territorio che è eccellenza agricola e turistica a livello locale e internazionale.