Emergenza Etna e voli stop: all’aeroporto di Catania 20 giorni di blocco in tre mesi. La Sac riapre lo scalo

CATANIA – Per quasi un giorno su quattro negli ultimi tre mesi l’aeroporto di Catania ha sospeso parzialmente o totalmente i voli a causa della cenere dell’Etna: ben venti giorni di disagi su novanta tra luglio e settembre. L’ultimo stop – per durata secondo solo a quello registrato a cavallo di Ferragosto – ha avuto fine ieri sera alle 19:30, quando la Sac, la società di gestione dello scalo etneo, ha disposto la riapertura dei settori di volo e la ripresa delle operazioni.

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Un’estate nera per la mobilità siciliana

La sequenza di parossismi del vulcano ha messo a dura prova il principale hub dell’isola e l’intero sistema dei trasporti regionali. La presenza constante di nube vulcanica e il deposito di cenere sulle piste e sulle piazzole di sosta hanno costretto la Sac e la Crisis Unit ad applicare ripetutamente le procedure di sicurezza, limitando i movimenti orari dei velivoli o dirottando decine di voli verso gli scali alternativi di Comiso, Palermo-Punta Raisi e Trapani-Birgi.

Le ripercussioni non hanno riguardato solo le operazioni di volo: il frequente impiego dei mezzi spazzatrici per la pulizia del sedime aeroportuale e l’intasamento dei collegamenti via terra verso gli altri aeroporti dell’isola hanno generato disservizi a catena per centinaia di migliaia di passeggeri e turisti nel pieno della stagione estiva.

Il nodo dei costi e dei ristori per il territorio

Il bilancio del trimestre compreso tra luglio e settembre traccia un quadro economico complesso per l’indotto turistico e commerciale della Sicilia orientale. Oltre all’impatto sui vettori aerei, costretti a riproteggere i viaggiatori e a riorganizzare i turni del personale, le associazioni di categoria e gli operatori turistici evidenziano il danno d’immagine per la destinazione e chiedono un piano coordinato di interventi infrastrutturali e di gestione delle emergenze eruzioni.

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