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Torna gradualmente alla normalità l’operatività dell’aeroporto “Vincenzo Bellini” di Catania. La SAC, società di gestione dello scalo etneo, ha comunicato il ripristino delle attività di volo con effetto immediato a seguito del declassamento dello stato di allerta per le attività vulcaniche dell’Etna, passato da rosso ad arancione.

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La riapertura ha interessato nello specifico i settori di spazio aereo C1 e B3, consentendo la ripresa sia delle partenze che degli arrivi. Nonostante la ripresa dei collegamenti, la SAC raccomanda a tutti i passeggeri di verificare lo stato del proprio volo direttamente con le compagnie aeree di riferimento prima di mettersi in viaggio verso l’aeroporto.

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Aeroporto Catania Etna, scende il livello di allerta: riapre l’aeroporto di Catania Fontanarossa

Torna gradualmente alla normalità l’operatività dell’aeroporto “Vincenzo Bellini” di Catania. La SAC, società di gestione dello scalo etneo, ha comunicato il ripristino delle attività di volo con effetto immediato a seguito del declassamento dello stato di allerta per le attività vulcaniche dell’Etna, passato da rosso ad arancione.

La riapertura ha interessato nello specifico i settori di spazio aereo C1 e B3, consentendo la ripresa sia delle partenze che degli arrivi. Nonostante la ripresa dei collegamenti, la SAC raccomanda a tutti i passeggeri di verificare lo stato del proprio volo direttamente con le compagnie aeree di riferimento prima di mettersi in viaggio verso l’aeroporto.

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