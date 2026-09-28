Stellantis Pratola Serra, UGL: «Motore ibrido dal 2029 e Patto Generazionale per l’Irpinia»

Nuove prospettive industriali per lo stabilimento Stellantis di Pratola Serra. A partire dalla metà del 2029 nel sito irpino verrà prodotto un nuovo motore ibrido, un risultato accolto con favore dalla UGL Metalmeccanici che ne evidenzia il valore per la continuità produttiva e la tutela dei livelli occupazionali del territorio.

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I vertici del sindacato, con il coordinatore provinciale Arturo Fiorillo e la Rsa di stabilimento, sottolineano come l’assegnazione rappresenti un chiaro riconoscimento alle competenze e alla flessibilità dimostrate negli anni dalle maestranze. Contestualmente, la UGL lancia la proposta di un «Patto Generazionale» rivolto ai giovani under 35 dell’Irpinia, fondato su tre pilastri: l’affiancamento con i lavoratori esperti per il passaggio di consegne, la formazione specialistica in sinergia con ITS e università locali, e la creazione di posti di lavoro stabili in grado di valorizzare il tessuto sociale ed economico della provincia di Avellino