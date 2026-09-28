Manovrina Ars, Caronia si astiene in commissione: «Niente fondi per ex Pip ed ex Keller»

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Forte presa di posizione di Marianna Caronia durante i lavori della commissione Bilancio all’Assemblea Regionale Siciliana. La deputata regionale di Noi Moderati ha confermato la propria astensione sull’esame degli emendamenti alla cosiddetta “manovrina” finanziaria, criticando apertamente l’impostazione data dal governo regionale al provvedimento.

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Alla base della decisione, secondo l’esponente politica, c’è la totale assenza di risorse idonee a mettere la parola fine al precariato storico dell’Isola – con particolare riferimento ai bacini degli ex Pip ed ex Keller – unitamente alla carenza di stanziamenti per la sanità, il welfare e l’assistenza ai disabili. Caronia ha contestato la scelta di continuare a distribuire le risorse pubbliche in micro-interventi anziché concentrarle sulle emergenze sociali e strutturali della Sicilia.