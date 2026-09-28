Agricoltura in rivolta, da Bivio Bolognetta alla ribalta nazionale: la protesta di AGRI.SA.T. arriva al Ministero-Video

BOLOGNETTA (PA) – Non le sfilate di trattori o i cortei scenografici, ma la forza di un malessere reale vissuto quotidianamente nei campi. La mobilitazione promossa a Bivio Bolognetta dal movimento AGRI.SA.T. (Agricoltura Salute Territorio) travalica i confini regionali e irrompe nel dibattito politico e mediatico nazionale.

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Partito alle 8 del mattino, il presidio ha ottenuto in poche ore un’ampia cassa di risonanza. La protesta è rimbalzata sui principali telegiornali nazionali e sulle agenzie di stampa ANSA e Adnkronos, attirando l’attenzione di oltre dieci redazioni televisive e sollecitando un primo contatto da parte del Ministero.

“Gente vera, non scenografie”: la nota del movimento

Dalla presidenza di AGRI.SA.T. arriva la rivendicazione di un risultato ottenuto puntando sulla sostanza delle rivendicazioni piuttosto che sull’impatto numerico dei mezzi in piazza:

«Abbiamo dimostrato che non è il numero di trattori a fare una protesta, ma la qualità di chi porta in piazza un malessere reale. Noi rappresentiamo gente vera, non scenografie. Il disagio che abbiamo portato a Bivio Bolognetta oggi è in tutte le case d’Italia e per questo è stato capito e rilanciato».

La mobilitazione si allarga: occhi puntati sull’Agrigentino

L’azione a Bivio Bolognetta rappresenta soltanto la prima tappa di un fronte di protesta destinato ad ampliarsi nei prossimi giorni. Dal territorio agrigentino si registrano già le prime richieste di adesione da parte di due consistenti gruppi di produttori agricoli, pronti a scendere in piazza e a unire le forze.

Per coordinare le future iniziative e curare i rapporti operativi sul territorio, la sigla ha affidato l’incarico di delegato a Totò Petrotto.

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