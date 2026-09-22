San Cristoforo, tre poliziotti aggrediti durante un controllo antidroga: tre arresti

CATANIA, 22 settembre 2026 – Tre poliziotti della Squadra Mobile sono stati aggrediti nel quartiere San Cristoforo di Catania durante un controllo antidroga. L’episodio si è verificato nel pomeriggio di lunedì 21 settembre, nella zona di via delle Calcare.

Secondo una prima ricostruzione, gli agenti stavano effettuando un normale controllo e procedendo all’identificazione di alcune persone quando sarebbero stati aggrediti da un gruppo di soggetti. I poliziotti sarebbero stati colpiti con caschi, sedie e spranghe di ferro.

L’aggressione si sarebbe consumata in pochi istanti, con l’obiettivo di ostacolare l’intervento degli agenti e impedire l’arresto. Sul posto sono intervenute diverse Volanti della Questura, che hanno fornito supporto ai colleghi della Squadra Mobile.

Un poliziotto ha riportato la frattura del setto nasale

Uno degli agenti ha riportato la frattura del setto nasale e un trauma facciale. Gli altri due poliziotti hanno riportato contusioni e traumi vari. Per tutti è stata stabilita una prognosi di 15 giorni.

Al termine dell’intervento, tre persone sono state arrestate e trasferite in carcere. Proseguono gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’aggressione e verificare il ruolo degli altri soggetti eventualmente coinvolti.

Il contesto dello spaccio nel quartiere

L’episodio riaccende l’attenzione sulla sicurezza degli operatori delle forze dell’ordine e sulla presenza di attività di spaccio nel quartiere San Cristoforo, considerato da anni una delle principali aree di vendita di stupefacenti della città.

In diversi contesti criminali, la gestione delle piazze di spaccio si basa anche su una rete di vedette, corrieri e cosiddetti “pali”, spesso molto giovani, incaricati di segnalare l’arrivo delle forze dell’ordine. In alcune zone, la presenza di vicoli, passaggi interni e strade difficilmente controllabili può rendere più complesse le operazioni di polizia.

A incidere sul fenomeno sono anche la dispersione scolastica, la mancanza di opportunità occupazionali e le difficoltà sociali. Per alcuni giovani, il coinvolgimento nella manovalanza dello spaccio può apparire come una fonte immediata di guadagno e una forma illusoria di affermazione.

Le continue operazioni delle forze dell’ordine e gli arresti non hanno finora impedito la rigenerazione del fenomeno. L’aggressione di via delle Calcare rappresenta un ulteriore segnale della tensione esistente in alcune aree del quartiere e della necessità di rafforzare la presenza dello Stato, insieme agli interventi sociali e di prevenzione.

La sicurezza delle forze dell’ordine

L’episodio ha riportato al centro del dibattito il tema della sicurezza degli agenti impegnati nei controlli sul territorio. Polizia, carabinieri, Guardia di finanza e polizia locale sono frequentemente chiamati a intervenire in contesti caratterizzati da ostilità e resistenza.

L’aggressione ai tre poliziotti conferma la difficoltà di contrastare il traffico di stupefacenti nelle aree in cui lo spaccio è diventato un fenomeno radicato. Le indagini proseguiranno per accertare tutte le responsabilità e chiarire le circostanze che hanno portato all’attacco.