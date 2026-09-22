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Sortino, medici di base e pediatra: chiesti più servizi per cittadini e bambini

Nello Bongiovanni chiede all’onorevole Auteri di intervenire per rafforzare i servizi destinati alla comunità di Sortino
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A Sortino, l’iniziativa punta a incrementare i servizi per cittadini e bambini, intervenendo sui medici di base e sul servizio pediatrico.

Medici di base, la richiesta sul massimale

Nello Bongiovanni ha chiesto all’onorevole Auteri di interessarsi all’aumento del massimale dei pazienti per i medici di base di Sortino, fino a 1.800 assistiti per medico, con l’obiettivo di offrire maggiori servizi.

La nota sul servizio pediatrico

L’onorevole Auteri ha inviato una nota al direttore sanitario sul servizio pediatrico, evidenziando che l’attuale modalità di prenotazione non garantisce i servizi necessari a Sortino.

Nella nota ha chiesto chiarimenti, una presenza telefonica più costante, risposte immediate e azioni concrete a tutela dei bambini.

Il confronto con il sindaco e l’impegno per la comunità

Bongiovanni ha discusso l’iniziativa anche con il sindaco, che si è detto concorde con l’azione per incrementare i servizi in città.

La collaborazione istituzionale conferma l’impegno a mettere al primo posto le esigenze della comunità di Sortino.

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