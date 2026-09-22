Bottaro: «La chiusura dell’Ias non è una soluzione ambientale»

PRIOLO GARGALLO, 22 settembre 2026 – La chiusura degli impianti Ias non rappresenterebbe un beneficio per l’ambiente del territorio siracusano. È la posizione espressa da Andrea Bottaro della Uiltec, intervenuto sul futuro degli impianti e sul loro ruolo nella gestione delle acque provenienti dall’area industriale.

“Abbiamo sempre combattuto l’idea che la chiusura degli Ias potesse essere un beneficio ambientale per questo territorio”, ha dichiarato Bottaro. “Noi pensiamo esattamente il contrario”.

Secondo il rappresentante sindacale, gli impianti avrebbero svolto negli anni una funzione rilevante per la tutela ambientale dell’area. In particolare, la loro attività avrebbe contribuito a ridurre l’impatto delle acque industriali sul territorio e a creare le condizioni per un possibile recupero della balneabilità della Marina di Priolo.

“Pensiamo che l’Ias abbia permesso, per esempio, di rendere nuovamente balneabile Marina di Priolo e di essere la garanzia che l’impatto che queste aziende hanno, dal punto di vista delle acque sul territorio, sia prossimo allo zero”, ha aggiunto Bottaro.

La Uiltec, dunque, respinge l’idea che la dismissione degli impianti possa coincidere automaticamente con una maggiore tutela dell’ambiente. Al contrario, il sindacato sottolinea la necessità di garantire la continuità e l’efficienza dei sistemi di depurazione, considerati essenziali per il controllo degli scarichi e per la salvaguardia del territorio.

Il tema si inserisce nel più ampio confronto sul futuro del polo industriale siracusano, sul rapporto tra attività produttive, occupazione e risanamento ambientale. Per Bottaro, la tutela dell’ambiente non può prescindere dal corretto funzionamento degli impianti e da controlli capaci di assicurare che l’impatto delle aziende sulle acque resti sotto controllo.