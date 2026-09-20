Scontro a Siracusa: Gennuso attacca Giansiracusa sui fondi provinciali

SIRACUSA – Tensione politica alle stelle in provincia di Siracusa. Con un video pubblicato sui propri canali social, l’onorevole Riccardo Gennuso (Assemblea Regionale Siciliana) ha lanciato un duro affondo contro il presidente della Provincia di Siracusa, Michelangelo Giansiracusa, accusandolo di una gestione “fallimentare” dell’ente e sfidandolo a un confronto pubblico basato sugli atti amministrativi.

Le accuse sulla gestione dei fondi: “Squilibri nella distribuzione delle risorse”

Il deputato regionale ha aperto la sua replica polemizzando con le precedenti dichiarazioni di Giansiracusa, definite provocatoriamente “supercazzole”. Il nodo centrale della contestazione riguarda l’impiego dei finanziamenti destinati al territorio.

Gennuso ha sottolineato come la deputazione regionale sia riuscita a intercettare e far arrivare all’ente provinciale risorse consistenti, tra cui 4,5 milioni di euro per le infrastrutture. Tuttavia, secondo il parlamentare, l’amministrazione provinciale non avrebbe agito da “buon padre di famiglia”, mancando di distribuire equamente i fondi tra la zona nord, centro e sud del Siracusano e creando evidenti disparità territoriali.

Priorità ai servizi: fondi Asacom e decoro delle strade provinciali

Oltre al tema delle infrastrutture, Gennuso ha rivendicato il proprio impegno su questioni sociali prioritarie, citando il lavoro in corso sui fondi ASACOM per il sostegno agli studenti con disabilità.

Il deputato ha poi puntato il dito contro le criticità gestionali dell’ente, evidenziando il problema delle discariche a cielo aperto lungo le strade provinciali, di diretta competenza di Palazzo Vermexio/Provincia. “Il presidente si occupi delle cose che gli competono e cerchi di collaborare con i vari Comuni, anziché perdere tempo sulla spartizione dei cantieri”, ha incalzato Gennuso.

Clima da campagna elettorale e la sfida al confronto

L’intervento di Gennuso segna di fatto l’inizio di una campagna elettorale rovente in vista della scadenza del mandato provinciale, prevista tra circa otto-nove mesi. Il deputato ha rigettato le ricostruzioni sulle dinamiche politiche locali, invitando il presidente della Provincia a non farsi “influenzare” da logiche legate ad altre figure politiche cittadine.

A chiusura del suo messaggio, Gennuso ha lanciato una sfida diretta a Giansiracusa per un dibattito sui risultati ottenuti: “I like passano, gli atti restano”. Il parlamentare si è detto pronto a un confronto pubblico in cui mettere a paragone i finanziamenti regionali sbloccati per il territorio con le delibere e i cantieri effettivamente realizzati dall’amministrazione provinciale nei suoi 15 mesi di governo.