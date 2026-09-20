Pullman svaligiato e furto di gasolio: fugge sulla spiaggia e aggredisce i poliziotti

Seguici e aiutaci a crescere

CATANIA – Prima il tentativo di svuotare il serbatoio di un pullman turistico, poi la fuga tra le auto e verso la spiaggia. Infine la violenta reazione al momento del fermo, con un poliziotto costretto a ricorrere alle cure dell’ospedale.

È quanto accaduto lungo viale Kennedy, nella zona della Playa di Catania, durante un servizio di controllo del territorio della Polizia di Stato.

Gli agenti delle Volanti hanno notato una vistosa perdita di gasolio provenire dal vano motore di un autobus turistico parcheggiato. Insospettiti dalla situazione, hanno controllato il mezzo e sorpreso un uomo intento, secondo la ricostruzione della Polizia, a prelevare il carburante per riempire alcune taniche.

La fuga e l’inseguimento

Alla vista degli agenti, l’uomo avrebbe tentato immediatamente di allontanarsi.

Dopo essersi nascosto tra alcune automobili parcheggiate, ha attraversato improvvisamente la carreggiata e ha cercato di scavalcare la recinzione di uno stabilimento balneare per raggiungere la spiaggia.

La fuga è durata pochi istanti. Raggiunto dagli agenti, l’uomo avrebbe reagito con violenza, sferrando diversi calci nel tentativo di evitare il fermo.

Durante la colluttazione, uno dei poliziotti ha riportato una frattura alla mano, rendendo necessario il trasferimento in ospedale.

Pullman forzato e kit per lo scasso

Gli accertamenti sul pullman hanno consentito agli investigatori di ricostruire ulteriori elementi della vicenda.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe forzato la parte anteriore del pullman per impossessarsi degli effetti personali lasciati dai turisti all’interno del mezzo.

Successivamente avrebbe danneggiato il tappo del serbatoio, provocando la fuoriuscita del gasolio sulla strada.

Durante la perquisizione è stato inoltre trovato un presunto kit per lo scasso, composto da pinza, cacciaviti, torcia, forbici e chiavi esagonali.

Lo scooter rubato e la tanica da 20 litri

Gli agenti hanno poi concentrato l’attenzione su uno scooter parcheggiato nelle vicinanze e utilizzato, secondo la ricostruzione, per raggiungere la zona.

Il mezzo è risultato rubato.

Sulla pedana dello scooter sono stati recuperati uno zaino, una tanica da 20 litri di gasolio e una busta contenente liquori.

Arrestato alla Playa

L’uomo, già sottoposto all’obbligo di dimora a Francofonte, nel Siracusano, è stato arrestato con le accuse di rapina impropria, ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale.

Su disposizione del magistrato di turno, è stato trasferito nelle camere di sicurezza della Questura di Catania in attesa dell’udienza di convalida.

Il Questore di Catania ha inoltre emesso nei suoi confronti un Foglio di Via Obbligatorio, disponendo il divieto di ritorno nel capoluogo etneo per quattro anni, in considerazione della gravità dei fatti contestati e dei precedenti riportati dalla Polizia.

WLTV continuerà a seguire gli sviluppi della vicenda.

Le accuse riportate nell’articolo sono quelle contestate all’indagato nell’ambito del procedimento. La responsabilità penale dovrà essere accertata con provvedimento definitivo dell’autorità giudiziaria