Avola, scontro in Consiglio: Rametta replica a Cannata

AVOLA – Scontro politico durante la seduta del Consiglio comunale di Avola del 14 settembre, convocata anche per discutere la mozione sul potenziamento della rete cittadina dei defibrillatori automatici esterni, nell’ambito dell’iniziativa “Avola Città Cardioprotetta”.

Nel corso del dibattito, il consigliere comunale Giovanni Rametta, esponente di Futuro Nazionale, ha criticato l’operato politico del consigliere Tullio Urso, utilizzando parole particolarmente dure.

A replicare è stato l’onorevole Luca Cannata, deputato nazionale di Fratelli d’Italia e consigliere comunale di Avola. Secondo quanto riferito da Futuro Nazionale, Cannata avrebbe definito Rametta e il consigliere Vannacci “lo schifo della politica”.

Le dichiarazioni hanno spostato il confronto dal contenuto della mozione a un più ampio scontro politico personale.

“Non ho mai avuto paura del confronto politico e non inizierò certamente oggi – dichiara Giovanni Rametta –. Ho espresso e continuerò a esprimere giudizi anche molto duri sull’operato di chi amministra questa città, assumendomene la responsabilità. C’è però una differenza tra la critica politica e la definizione di un avversario come ‘lo schifo della politica’ all’interno dell’aula consiliare”.

Rametta ha inoltre respinto le ricostruzioni sul proprio percorso politico, precisando di aver avuto soltanto due tessere di partito: prima quella di Fratelli d’Italia e oggi quella di Futuro Nazionale. Il consigliere ha spiegato che l’uscita da Fratelli d’Italia sarebbe maturata dopo divergenze sulla gestione locale e provinciale del partito, dichiarandosi disponibile a discuterne pubblicamente sulla base di fatti e documenti.

Nei giorni successivi alla seduta, il confronto è proseguito sui social e attraverso ulteriori dichiarazioni pubbliche.

I componenti dell’Assemblea nazionale di Futuro Nazionale, Salvatore Stefio, Carmelo Floriddia, Federica Guagliardo e Maria Lucia Verdiglione, hanno espresso solidarietà politica a Rametta, chiedendo che il confronto istituzionale si sviluppi nel rispetto delle persone e dei ruoli.

“Non chiedo solidarietà per una critica politica – aggiunge Rametta – perché chi fa politica deve essere pronto a ricevere anche contestazioni dure. Chiedo però che si torni a discutere dei fatti, delle mozioni e delle proposte per la città”.

Futuro Nazionale ha infine ribadito l’intenzione di proseguire l’attività di opposizione attraverso mozioni, iniziative e proposte, lasciando ai cittadini il giudizio sull’operato delle forze politiche.