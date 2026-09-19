Ritrovate a San Cataldo le due sorelline scomparse: stanno bene

Le bambine, di 12 e 8 anni, sono state rintracciate in un negozio di abbigliamento di corso Vittorio Emanuele. A trovarle sono stati alcuni volontari della Protezione civile, dopo la segnalazione di una donna.

Dopo ore di apprensione, sono state ritrovate a San Cataldo le due sorelle di 12 e 8 anni delle quali non si avevano notizie dalla serata precedente. Le bambine stanno bene.

Il ritrovamento è avvenuto in un negozio di abbigliamento situato lungo corso Vittorio Emanuele, la stessa zona in cui le due minori erano state viste per l’ultima volta intorno alle 20.10.

Il ritrovamento prima della riunione in Prefettura

Le ricerche avevano coinvolto carabinieri, polizia, vigili del fuoco e Protezione civile. Le operazioni si erano intensificate nelle ultime ore, mentre in Prefettura era in programma una riunione per coordinare le attività di ricerca.

Poco prima dell’incontro, alcuni volontari della Protezione civile hanno individuato le due bambine all’interno del locale, dopo la segnalazione di una donna.

Secondo le prime informazioni, le sorelle sarebbero rimaste all’interno del negozio dalla sera precedente. Sono ora in corso gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e stabilire perché si trovassero nel locale.

Le ultime ore prima della scomparsa

I carabinieri hanno raccolto diverse testimonianze e acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.

Il padre delle bambine, ascoltato per ore dagli investigatori, aveva riferito di averle viste l’ultima volta nella serata precedente, intorno alle 20.

Secondo la ricostruzione fornita dal genitore, l’uomo avrebbe detto alle due figlie che sarebbe uscito per comprare il pane insieme a un altro figlio, di dieci anni. Le bambine sarebbero dovute rientrare a casa, in corso Vittorio Emanuele.

Al suo ritorno, però, le due sorelle non si trovavano più nell’abitazione. Da quel momento sono scattate le ricerche.

Gli accertamenti sulla situazione familiare

Le due bambine fanno parte di una famiglia composta da sei figli. I genitori sono separati e, secondo quanto riferito dal padre, i figli sarebbero stati affidati a lui dopo la separazione, con il monitoraggio dei servizi sociali comunali.

Gli investigatori stanno svolgendo verifiche anche sulla situazione familiare. Secondo quanto riportato, nel 2023 i genitori sarebbero stati denunciati per presunti maltrattamenti nei confronti dei minori. In quella fase, i bambini sarebbero stati affidati a una comunità.

Successivamente, nel 2024, i sei figli sarebbero stati affidati al padre. Gli accertamenti dovranno chiarire ogni aspetto della vicenda, nel rispetto della tutela delle bambine e della presunzione di innocenza delle persone coinvolte.

Indagini ancora in corso

Restano da chiarire diversi elementi della scomparsa. Gli investigatori dovranno accertare se l’allontanamento sia stato volontario, come le due sorelle siano entrate nel negozio e perché non abbiano fatto ritorno a casa.

Saranno inoltre verificate le circostanze relative alla permanenza delle bambine all’interno del locale e l’eventuale coinvolgimento di altre persone.

Le indagini proseguono per ricostruire l’intera sequenza dei fatti.