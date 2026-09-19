Priolo Gargallo, AbilBeach chiude la stagione 2026 con 889 accessi

PRIOLO GARGALLO – Cresce il mare accessibile a Priolo Gargallo. AbilBeach chiude la stagione 2026 con numeri record e conferma il trend positivo registrato negli ultimi anni: sono stati 889 gli accessi complessivi, a fronte dei 282 registrati nel 2023.

Rispetto all’anno di apertura, gli accessi sono quindi più che triplicati, mentre il periodo di apertura è passato da 40 a 90 giorni.

AbilBeach aperto per 90 giorni

Il risultato è stato favorito anche dall’ampliamento della stagione. Nel 2026 il servizio è rimasto attivo dal 17 giugno al 15 settembre, per un totale di 90 giorni.

AbilBeach si conferma così un punto di riferimento per il mare accessibile e inclusivo nella provincia di Siracusa, offrendo alle persone con disabilità la possibilità di vivere la spiaggia e il mare attraverso servizi e attrezzature dedicate.

La crescita degli accessi

Stagione Accessi Periodo di apertura Giorni di apertura 2023 282 4 agosto – 13 settembre 40 2024 455 26 luglio – 13 settembre 49 2025 808 25 giugno – 8 settembre 75 2026 889 17 giugno – 15 settembre 90

La progressione evidenzia una crescita costante degli accessi: dai 282 del 2023 si è passati ai 455 del 2024, agli 808 del 2025, fino agli 889 della stagione appena conclusa.

Nuove attrezzature per un mare più inclusivo

Nel corso della stagione 2026 l’offerta è stata ulteriormente ampliata con nuove attrezzature pensate per rendere più semplice e accessibile la fruizione del mare.

A disposizione degli utenti sono stati introdotti un pedalò accessibile e una sedia BluBeach, che si sono aggiunti alla canoa trasparente, alla sedia Sole-Mare e alle due sedie Job già disponibili.

Un insieme di strumenti destinati a favorire la partecipazione e a garantire alle persone con disabilità una maggiore autonomia durante le giornate trascorse sul litorale.

Si lavora già alla stagione 2027

“Stiamo già lavorando alla stagione 2027 per migliorare sempre di più i servizi offerti e rendere il nostro litorale ancora più accessibile e inclusivo”, ha dichiarato il sindaco di Priolo Gargallo, Pippo Gianni.

“I risultati raggiunti ci incoraggiano a proseguire su questa strada. Un percorso di crescita per AbilBeach che conferma come l’accessibilità non sia soltanto un servizio, ma una precisa scelta di inclusione e di civiltà”, ha aggiunto il primo cittadino.

Sulla necessità di proseguire nel potenziamento del servizio è intervenuto anche l’assessore alle Politiche Sociali, Gipi Marullo.

“Abbiamo ricevuto alcune richieste per ampliare ulteriormente il servizio e andare incontro alle esigenze specifiche di alcune persone con disabilità”, ha spiegato l’assessore. “Sono certo che, insieme al sindaco e all’intera amministrazione, il prossimo anno saremo in grado di migliorare ulteriormente un servizio che rappresenta un concreto esempio di inclusione e attenzione ai bisogni della comunità”.

L’obiettivo per la stagione 2027 è quindi consolidare i risultati raggiunti e introdurre ulteriori miglioramenti, così da rendere il litorale di Priolo Gargallo sempre più accessibile.

I numeri di AbilBeach 2026