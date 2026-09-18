Etna, attenuata l’attività esplosiva ai crateri sommitali: il Vona scende da rosso ad arancione

L’attività esplosiva ai crateri sommitali dell’Etna è in fase di attenuazione. Persiste una debole emissione di cenere vulcanica, confinata però ad alta quota e non accompagnata dalla formazione di una nube eruttiva.
È quanto emerge dal nuovo avviso per il volo, il Vona (Volcano Observatory Notice for Aviation), emesso dall’Osservatorio etneo dell’Ingv di Catania. L’allerta è stata ridotta da rosso ad arancione, a conferma di un progressivo indebolimento della fase eruttiva.
Il tremore vulcanico, parametro che indica l’energia associata alla risalita del magma nei condotti dell’edificio vulcanico, si mantiene su valori medi.
Al momento, l’attività dell’Etna non determina conseguenze sull’operatività dell’aeroporto internazionale Vincenzo Bellini di Catania, che continua a funzionare regolarmente.