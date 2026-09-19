San Cataldo, scomparse due sorelle: ricerche in corso

SAN CATALDO – Sono in corso a San Cataldo, in provincia di Caltanissetta, le ricerche di due sorelle, Benedetta Costanza, 12 anni, e Domitilla Costanza, 8 anni, delle quali non si hanno più notizie dalla serata di venerdì.

Secondo quanto riferito dalla famiglia, le due bambine sarebbero state viste l’ultima volta intorno alle 20.10 in corso Vittorio Emanuele. Da quel momento non avrebbero fatto ritorno a casa.

Il padre ha presentato denuncia

Questa mattina il padre delle due bambine si è recato alla stazione dei Carabinieri di San Cataldo per presentare la denuncia di scomparsa. L’uomo ha riferito che, nei giorni e nelle ore precedenti, non sarebbero emersi particolari problemi o situazioni tali da far pensare a un possibile allontanamento.

“Le ho viste l’ultima volta ieri sera, intorno alle 20. Le mie figlie Benedetta e Domitilla erano insieme a me”, ha raccontato Alessandro Costanza. Il padre ha spiegato di essere uscito per andare a comprare il pane insieme all’altro figlio, di dieci anni, dicendo alle bambine che si sarebbero ritrovati successivamente a casa.

“Quando sono tornato, però, a casa non hanno più fatto ritorno”, ha aggiunto l’uomo, che in queste ore si trova insieme ai militari impegnati negli accertamenti.

L’appello della famiglia

La famiglia ha diffuso un appello anche attraverso i social, chiedendo a chiunque abbia visto le due sorelle o disponga di informazioni utili di rivolgersi immediatamente alle forze dell’ordine.

Benedetta e Domitilla, secondo quanto riferito dal padre, sono conosciute in città e frequentano il catechismo. Il genitore ha inoltre spiegato che la figlia maggiore non dispone attualmente di un telefono cellulare, poiché il dispositivo si è rotto.

Le ricerche sono in corso. Carabinieri e Polizia stanno raccogliendo informazioni e verificando gli elementi utili a ricostruire gli spostamenti delle due bambine.

Chiunque abbia notizie attendibili sulla loro presenza o sui loro possibili spostamenti è invitato a contattare immediatamente i Carabinieri o la Polizia, evitando di diffondere informazioni non verificate sui social network