Siracusa, squalo ripreso a Santa Panagia

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SIRACUSA – Un presunto squalo sarebbe stato ripreso nelle acque di Santa Panagia, a Siracusa. Il video, realizzato da alcune persone presenti nella zona, ha iniziato a circolare alimentando la segnalazione dell’avvistamento.

Dalle immagini, tuttavia, non sarebbe ancora possibile stabilire con certezza la specie dell’animale né confermare ufficialmente che si tratti di uno squalo. Sono quindi necessarie ulteriori verifiche per chiarire la natura dell’avvistamento.

La notizia ha suscitato curiosità e attenzione tra i frequentatori della zona. In attesa di eventuali conferme da parte delle autorità competenti, si raccomanda prudenza e di evitare di avvicinarsi a qualunque animale avvistato in mare.

Il video potrebbe fornire elementi utili agli accertamenti, ma è importante attendere verifiche ufficiali prima di trarre conclusioni definitive.