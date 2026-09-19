Maltempo a Gela, allagamenti e disagi: chiuso un tratto del lungomare

GELA – Il maltempo ha colpito Gela nella giornata di sabato 19 settembre, provocando allagamenti e disagi alla circolazione in diverse zone della città.

Le precipitazioni hanno interessato in particolare il lungomare Federico II di Svevia, via Venezia, Villaggio Aldisio, viale Indipendenza e la zona di Settefarine. In più punti l’acqua ha invaso la carreggiata, rendendo difficoltosi gli spostamenti per automobilisti e pedoni.

Lungomare allagato e viabilità in difficoltà

La situazione più critica è stata segnalata lungo il lungomare, dove i flussi d’acqua provenienti dall’area dell’Orto Pasqualello hanno provocato accumuli di acqua e fango.

Per ragioni di sicurezza è stato temporaneamente chiuso al traffico il tratto compreso tra gli uffici della Capitaneria di porto e la bretella Borsellino. La chiusura si è resa necessaria per consentire le verifiche e limitare i rischi per la circolazione.

Disagi anche in altre zone della città

Gli allagamenti hanno interessato anche altre aree di Gela, con rallentamenti e difficoltà per la viabilità urbana. In via Omero è stata inoltre segnalata una fuoriuscita di liquami in seguito alle precipitazioni, causando ulteriori disagi per residenti e passanti.

Le autorità hanno invitato la cittadinanza a limitare gli spostamenti alle sole necessità urgenti e a prestare particolare attenzione nelle zone interessate dagli allagamenti. Raccomandata prudenza anche lungo i collegamenti provinciali.

Proseguono le verifiche nelle aree colpite dal maltempo per valutare l’entità dei danni e ripristinare le normali condizioni di sicurezza.