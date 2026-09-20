Tre incidenti in tre giorni alla rotatoria per Punta Secca

Foto inviate da Franco Assenza

SANTA CROCE CAMERINA – Tre incidenti stradali in tre giorni si sono verificati nei pressi della nuova rotatoria lungo la strada comunale che collega Santa Croce Camerina a Punta Secca, nella zona della Madonnina, in contrada Vignazze.

L’ultimo episodio, avvenuto questa mattina, ha coinvolto un giovane motociclista di Comiso, trasportato in ospedale in codice rosso. Secondo le prime informazioni, il motociclista avrebbe urtato contro un cordolo della rotatoria, venendo sbalzato dalla moto. Le sue condizioni sarebbero gravi.

Nel complesso, nei tre incidenti sono rimasti coinvolti due motocicli e un’automobile. La dinamica dell’ultimo sinistro e le eventuali responsabilità sono ancora al vaglio delle autorità competenti.

La frequenza degli incidenti ha riacceso l’attenzione sulla sicurezza del nuovo snodo viario. Residenti e automobilisti chiedono interventi per migliorare la segnaletica e valutare eventuali modifiche al cordolo e alla configurazione della rotatoria.

Al momento non risultano comunicazioni ufficiali dettagliate da parte delle forze dell’ordine o del Comune.