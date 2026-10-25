Scontro totale all’ARS sulla norma AERCA, replica l’onorevole Carta: «Le accuse di Spada sono menzogne, ho ideato io i fondi per Floridia e Solarino»

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PALERMO / MELILLI – La polemica politica e il botta e risposta a distanza tra i deputati regionali siracusani si sposta nuovamente sui social, infiammando il dibattito istituzionale in Sicilia. A stretto giro di posta rispetto alle dichiarazioni del parlamentare del PD Tiziano Spada, arriva la durissima replica video dell’onorevole Giuseppe Carta – deputato regionale, presidente della Commissione Ambiente all’ARS e sindaco di Melilli – che risponde punto per punto alle accuse ricevute dopo il recente scontro verbale e fisico sfiorato all’interno di Sala Ercole.

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Al centro della contesa restano i perimetro delle AERCA (Aree ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale) e la gestione dei fondi destinati alla riqualificazione e alla tutela dei territori di Floridia e Solarino.

«Lo scontro era premeditato, nessuna violenza estemporanea»

Carta apre il suo intervento partendo proprio dalle dinamiche registrate nei giorni scorsi all’Assemblea Regionale Siciliana, respingendo le accuse di aver voluto escludere i due Comuni siracusani dai benefici ambientali:

«Prendo atto che il gesto di violenza del collega Spada non era legato a una questione momentanea, ma era ben premeditato e maturato nei giorni precedenti – esordisce Giuseppe Carta –. Si racconta la favola che io avrei voluto togliere Solarino e Floridia dalle aree ERCA: quale più brutta menzogna? La legge in vigore che ha portato i fondi per la promozione e la riqualificazione dei centri ERCA in provincia di Siracusa l’ho ideata io. E sapete perché? Perché me l’avevano chiesto i consiglieri comunali di Grande Sicilia a Solarino per riqualificare Pozzo Chiesa, un’area che ancora oggi versa nel degrado».

L’affondo sui fondi e sulla gestione amministrativa

Il parlamentare e sindaco di Melilli rivendica con forza il lavoro legislativo svolto in questi anni, puntando l’indice contro le reali capacità amministrative degli amministratori locali di Floridia e Solarino nell’intercettare e spendere le risorse pubbliche per la bonifica:

«Perché Tiziano Spada non dice che l’iter della norma è stato approvato così com’è e che io stesso avevo garantito un milione di euro per Floridia e Solarino in caso di mancato accordo? La verità è che quei territori non avevano le caratteristiche per la spesa perché non si è speso un euro per la salute e la prevenzione ambientale – incalza Carta –. Prendo ad esempio il decreto 2090 del dicembre 2024: la Regione ha erogato fondi di progettazione per la bonifica dei siti inquinati. Al Comune di Floridia sono arrivate le somme, ma non avete presentato i progetti. Dei cittadini non vi è fregato niente, pensate solo alle polemiche e alle feste».

Il capitolo delle alleanze e le scuse mancate

Nel corso del suo intervento video, Carta allarga il fronte dello scontro agli equilibri politici locali e ai presunti tentativi di condizionamento elettorale:

«Parli di stabilità e di ricatti? Dillo ai cittadini di Solarino che hai convocato i consiglieri di Grande Sicilia facendo trovare il sindaco di Floridia per minacciarli di cacciarli dalla giunta se non passavano con te – accusa Carta –. Noi siamo rimasti fedeli al progetto politico che ti ha visto diventare sindaco. Dopo la bruttissima scena all’ARS, che rimarrà negli annali della politica regionale, mi hai chiesto scusa davanti al Presidente dell’Assemblea; le persone per bene dopo una frase del genere si fermano e ragionano, tu invece vuoi sfruttare l’episodio per vittimizzarti».

«A dicembre nuova norma, ma vigileremo sulle risorse»

In chiusura, il presidente della Commissione Ambiente annuncia le prossime mosse all’ARS, avvertendo che la gestione dei prossimi stanziamenti sarà strettamente vincolata per evitare usi ritenuti non idonei alla salute pubblica:

«A dicembre faremo una nuova norma per dire ai cittadini che vivono nelle aree ERCA della provincia di Siracusa che i fondi arriveranno, ma stavolta staremo molto attenti: non vi daremo soldi per le feste o per eventi estivi, ma solo per la cura e la tutela dei cittadini – conclude Carta –. Io sono dalla parte dei territori e della gente che in questi vent’anni ha sofferto l’inquinamento, non di chi usa le istituzioni per fare campagna elettorale».

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