Futuro Nazionale: inaugurata in Borgata la nuova sede provinciale

Read this article in English→

Futuro Nazionale inaugura la propria presenza organizzativa a Siracusa con l’apertura di una nuova sede nel quartiere Borgata Santa Lucia. Ieri, 24 ottobre, in via Bainsizza, si è svolta la cerimonia di inaugurazione del Comitato 227, primo comitato costituente della provincia di Siracusa, guidato dal referente Giuseppe Giganti.

Pubblicità

All’iniziativa hanno partecipato il coordinatore regionale, On. Tommaso Calderone, il vicario regionale, dott. Marco Tanasi, e l AVV. Aldo Ganci in quota Alemanno e quasi tutti i referenti dei comitati della provincia e numerosi tesserati e militanti. Il tradizionale taglio del nastro ha ufficializzato l’apertura della sede, destinata a diventare un punto di riferimento per le attività e gli incontri del comitato sul territorio.

Nel suo intervento, l’On. Tommaso Calderone ha sottolineato l’importanza della militanza, della coesione e dell’impegno condiviso per portare avanti il progetto politico di Futuro Nazionale, evidenziando il valore della partecipazione e del lavoro di squadra nella crescita del movimento.

Tanasi: «Grazie a Giganti per il lavoro svolto in tutta la provincia»

Il vicario regionale, dott. Marco Tanasi, ha rivolto un ringraziamento a Giuseppe Giganti per l’impegno dimostrato quotidianamente sul territorio e per il contributo offerto alla crescita organizzativa di Futuro Nazionale in tutta la provincia di Siracusa.

Tanasi ha evidenziato in particolare il lavoro svolto da Giganti nel supportare gli altri referenti locali nel percorso di costituzione dei comitati nei diversi comuni della provincia, contribuendo a favorire la nascita di nuove realtà organizzative e a consolidare la presenza del movimento sul territorio.

Un’attività che coinvolge i referenti impegnati nella costituzione dei comitati di Lentini, Carlentini, Francofonte, Augusta, Priolo Gargallo, Floridia, Canicattini Bagni, Avola, Noto, Palazzolo Acreide, Rosolini e Pachino.

Un impegno che, come sottolineato da Tanasi, va oltre la città di Siracusa e testimonia il lavoro di raccordo e collaborazione portato avanti da Giganti a sostegno degli altri referenti, con l’obiettivo di favorire lo sviluppo di una rete provinciale di comitati.

Giganti: «La sede è aperta a tutti, soprattutto ai giovani»

Al centro dell’iniziativa c’è anche la volontà di favorire una partecipazione politica più ampia, con particolare attenzione alle nuove generazioni.

Il referente del Comitato 227, Giuseppe Giganti, ha dichiarato:

«Questa sede è aperta a tutti coloro che vogliono conoscere Futuro Nazionale e intraprendere questo percorso. Vogliamo rivolgerci soprattutto ai giovani, incoraggiandoli ad avvicinarsi alla politica e a partecipare attivamente alla vita pubblica. Crediamo sia fondamentale creare le condizioni per far crescere una nuova classe politica, capace di mettersi in gioco, ascoltare il territorio e contribuire al futuro delle nostre comunità».

Giganti ha inoltre ribadito l’importanza del dialogo con i cittadini e della collaborazione con i referenti dei diversi comuni, elementi fondamentali per sostenere la crescita organizzativa del movimento in tutta la provincia.

Una sede come punto di incontro per il territorio

L’inaugurazione di via Bainsizza segna un nuovo passaggio nel percorso organizzativo di Futuro Nazionale nel Siracusano. La sede del Comitato 227 si propone come spazio aperto al confronto, all’ascolto e alla partecipazione, con l’obiettivo di avvicinare i cittadini alla vita politica e favorire il coinvolgimento di nuove energie.

Con il taglio del nastro, il Comitato 227 avvia ufficialmente le proprie attività a Siracusa, in un percorso che punta a rafforzare la collaborazione tra i referenti locali e a sostenere la costituzione dei comitati nei diversi comuni della provincia.

Ricevi le notizie di WLTV su Telegram, appena escono: iscriviti al canale