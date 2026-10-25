Cannata: «Grande Sicilia scelga da che parte stare sulla sfiducia a Italia»

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«Chi vuole stare nel centro destra non può stare un giorno in maggioranza con il sindaco Italia e un altro giorno con l’opposizione, quindi Grande Sicilia o vota la mozione di sfiducia con noi o non può pensare domani di chiederci di stare con il centro destra».

È un messaggio politico diretto quello lanciato dal deputato di Fratelli d’Italia, Luca Cannata, che interviene sugli equilibri del centrodestra siracusano e chiama in causa Giuseppe Carta, leader provinciale di Grande Sicilia. Al centro della contesa c’è la mozione di sfiducia nei confronti del sindaco di Siracusa, Francesco Italia, sulla quale gli autonomisti sono chiamati a chiarire la propria posizione.

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L’occasione è stata l’assemblea dei quadri dirigenti di Fratelli d’Italia, alla presenza di Giovanni Donzelli, presidente dei parlamentari del partito. Cannata ha preso spunto anche dalla vicenda Nexus per rilanciare la questione politica, chiedendo a Grande Sicilia una scelta netta in vista del voto in Consiglio comunale.

Il nodo riguarda il ruolo degli autonomisti, che alle elezioni amministrative avevano sostenuto il candidato sindaco del centrodestra, salvo poi entrare nella maggioranza che sostiene Italia, assumendo responsabilità all’interno della Giunta. Una collocazione che, secondo Cannata, non può conciliarsi con la prospettiva di un’intesa futura con il centrodestra.

La richiesta è dunque quella di superare ogni ambiguità: per Fratelli d’Italia, il voto sulla sfiducia rappresenta un passaggio decisivo per misurare la coerenza delle alleanze e definire i rapporti politici in vista dei prossimi appuntamenti elettorali.

La presa di posizione del parlamentare meloniano apre così un nuovo fronte nel panorama politico cittadino. La risposta di Carta e la scelta dei consiglieri di Grande Sicilia sulla mozione potrebbero incidere non soltanto sul futuro dell’amministrazione Italia, ma anche sulla ricomposizione degli schieramenti nel centrodestra siracusano.

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