Lutto nell’Arma dei Carabinieri: tragico incidente nella notte a Trapani, muore l’appuntato scelto Ignazio Caredda

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TRAPANI – Un grave lutto colpisce l’Arma dei Carabinieri e l’intera comunità trapanese. È deceduto nella mattinata di oggi, domenica 25 ottobre 2026, presso il presidio ospedaliero “Sant’Antonio Abate” di Trapani, l’appuntato scelto Ignazio Caredda, 59 anni, in servizio presso l’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Trapani.

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Il militare era rimasto vittima di un violento incidente stradale avvenuto poche ore prima, nel corso della notte.

La dinamica del tragico impatto al rientro dal servizio

Il drammatico sinistro si è verificato poco dopo la mezzanotte all’incrocio tra via Francesco Manzo e via Capitano Bruno, nei pressi della trafficata arteria di via Virgilio.

L’appuntato scelto Caredda aveva appena staccato dal proprio turno di servizio e si stava dirigendo verso casa a bordo del proprio mezzo a due ruote. Per cause ancora in fase di esatto accertamento ed al vaglio degli inquirenti, si è verificato uno scontro violentissimo che ha coinvolto due veicoli, pare due scooter.

L’impatto si è rivelato subito estremamente severo, sbalzando il militare sull’asfalto.

I soccorsi in codice rosso ed il decesso in Rianimazione

Immediati i soccorsi del personale sanitario del 118, giunto sul posto unitamente alle pattuglie delle forze dell’ordine. Il carabiniere è stato stabilizzato e trasportato d’urgenza in codice rosso presso il nosocomio “Sant’Antonio Abate”, dove è stato immediatamente ricoverato nel reparto di Rianimazione per le gravissime lesioni riportate.

Nonostante i disperati tentativi dei medici della struttura sanitaria per strapparlo alla morte, le sue condizioni si sono col passare delle ore ulteriormente aggravate, fino al decesso sopraggiunto nella mattinata. La notizia della scomparsa di Ignazio Caredda ha destato profonda commozione ed incredulità tra i colleghi del Comando Provinciale e della Compagnia di Trapani.

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