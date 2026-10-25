Spaventoso incidente sulla Ragusa-Mare: auto si ribalta più volte dopo l’uscita dalla città, un ferito in ospedale

Foto Franco Assenza
RAGUSA – Attimi di grande paura nella prima mattinata di oggi lungo la strada provinciale Ragusa-Mare (SP 25), una delle principali arterie di collegamento del territorio ibleo. Nel tratto iniziale dell’arteria che conduce dal capoluogo verso la fascia costiera, poco dopo l’uscita dalla città, si è verificato un grave incidente stradale autonomo.
Per cause ancora in corso di esatta ricostruzione ed accertamento da parte delle autorità, il conducente di un’autovettura di colore nero ha improvvisamente perso il controllo del mezzo mentre percorreva l’arteria stradale.
La dinamica: auto cappottata più volte ad alta velocità
Secondo le prime informazioni raccolte sul posto, l’autovettura – dopo la perdita di aderenza con l’asfalto – si sarebbe capovolta più volte su se stessa ad alta velocità, terminando la sua violenta corsa rovesciata ed accartocciata sul ciglio della carreggiata, riportando danni di ingentissima entità alla carrozzeria ed all’abitacolo.
L’impatto ed la vista dell’auto distrutta hanno immediatamente fatto scattare l’allarme tra gli automobilisti in transito, che hanno allertato i numeri di emergenza.
I soccorsi del 118 ed i rilievi dei Carabinieri
Sul luogo dell’incidente sono celermente giunti i sanitari del 118 a bordo di un’autoambulanza. Gli operatori hanno prestato le prime cure di emergenza all’occupante rimasto ferito all’interno del mezzo rovinato a terra, disponendone l’immediato trasferimento in ospedale per ulteriori controlli diagnostici ed una valutazione approfondita dell’entità delle lesioni riportate.
I rilievi tecnici per ricostruire con esattezza le cause del sinistro (tra le quali non si escludono l’alta velocità, una distrazione o un malore improvviso) sono stati affidati ai Carabinieri, che hanno gestito anche la viabilità ed il ripristino delle condizioni di sicurezza del tratto stradale.
Ricevi le notizie di WLTV su Telegram, appena escono: iscriviti al canale