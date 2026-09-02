Scuole e caldo a Siracusa, Scimonelli: “Basta emergenze, serve un piano”

Il conto alla rovescia per l’inizio della scuola è partito e con esso, anche il confronto sulle scuole e il caldo, emergenza da fronteggiare secondo i capogruppo di Insieme Ivan Scimonelli con un programma specifico in accordo con quanto dichiarato dalla dirigente dell’IstitutoElio Vittorini Pinella Giuffrida.

«Le parole della dirigente Giuffrida – dice Scimonelli – meritano attenzione e, soprattutto, meritano di essere trasformate in un confronto istituzionale serio. Perché quello del caldo nelle scuole di Siracusa non è un problema che scopriamo oggi».

Un dibattito, aperto in questi giorni, per far fronte alle necessità di un calendario scolastico e interventi mirati. La dirigente Giuffrida ha evidenziato quanto sia importante intervenire sugli impianti elettrici, sulla climatizzazione e sul fotovoltaico, questione posta nel 2023 da Scimonelli al Consiglio Comunale chiedendo agli uffici una mappatura degli edifici scolastici sprovvisti di impianti di climatizzazione caldo/freddo.

«Oggi – continua Sciomonelli – le parole della dirigente Giuffrida confermano che avevamo posto un problema reale e strutturale. E proprio per questo credo che la sua proposta debba essere raccolta e rafforzata dalla politica. Non possiamo continuare a discutere di caldo nelle scuole ogni volta che arriva settembre, per poi dimenticarcene quando le temperature scendono».

Il problema caldo da affrontare non solo con climatizzazione

Secondo Scimonelli il tema, inoltre, non può essere affrontato soltanto attraverso l’installazione di qualche climatizzatore, ma seguendo un piano con mappatura aggiornata di tutti i plessi valutando:

quali sono climatizzati,

quali necessitano di interventi sugli impianti elettrici,

quali hanno infissi o sistemi di schermatura inadeguati,

quali possono essere oggetto di interventi di efficientamento energetico,

quali possono essere alimentati attraverso il fotovoltaico e le fonti rinnovabili.

Dunque, particolare attenzione ai climatizzatori ma anche alla verifica degli impianti elettrici degli edifici e sfruttare le opportunità delle rinnovabili, discorso da estendere a tutto il comparto scolastico siracusano.

«Credo sia arrivato il momento di costruire un tavolo di confronto tra Amministrazione comunale e dirigenti scolastici, perché sono loro, quotidianamente, a conoscere meglio di chiunque altro le condizioni dei propri istituti. Solo mettendo insieme queste esigenze sarà possibile elaborare una fotografia reale della situazione e, successivamente, un piano di interventi serio, ordinato per priorità e sostenibile nel tempo».

Il calendario scolastico altro tema i cui dibattere

Al tema climatizzazione e fotovoltaico si aggiunge anche la questione citata del calendario scolastico, se necessario, da svecchiare rispetto a quello di 30 anni fa qualora il cambiamento delle condizioni climatiche rendesse sempre più difficili le prime settimane di scuola. Una proposta da discutere secondo Scimonelli con il coinvolgimento del mondo della scuola e della Regione in maniera tempestiva. «La mia mozione e le mie richieste risalgono a tre anni fa. Oggi siamo ancora qui a parlare dello stesso problema. Questo significa che dobbiamo passare dalle dichiarazioni ai fatti.

Chiederò che l’Amministrazione comunale faccia il punto sullo stato di attuazione di quanto già richiesto dal Consiglio comunale e che venga messa a disposizione una mappatura aggiornata della climatizzazione degli edifici scolastici di competenza comunale, indicando per ogni plesso le criticità e gli interventi necessari».