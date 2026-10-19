Serie A, poker del Monza al Cagliari: 4-0 travolgente all’U-Power Stadium

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MONZA – Prestazione di forza e prova di maturità per il Monza, che travolge il Cagliari con un netto 4-0 nel match valido per la settima giornata del campionato di Serie A.

Una gara dominata dall’inizio alla fine dalla formazione di casa, capace di sbloccare la sfida nella prima frazione di gioco e poi di dilagare nella ripresa sfruttando gli spazi concessi dalla difesa sarda.

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La gara: Kouadio sblocca, Varela firma la doppietta personale

A sbloccare la contesa al 39′ del primo tempo è Kouadio, bravo a capitalizzare una manovra avvolgente della compagine brianzola e a battere l’estremo difensore del Cagliari con un preciso fendente.

Nella ripresa il Monza parte subito con l’incudine sull’acceleratore: al 47′ (2′ del secondo tempo) Varela firma il raddoppio lesto a sfruttare una disattenzione difensiva avversaria. Al 66′ arriva il punto del triplo vantaggio con Robinson, che chiude di fatto i giochi con un piattone dall’interno dell’area di rigore.

A sigillare il definitivo 4-0 è ancora Varela al 79′, completando la sua personale doppietta al termine di una ripartenza micidiale che non lascia scampo alla formazione isolana.

Tre punti fondamentali per il Monza che scala posizioni in classifica e ritrova morale e brillantezza di manovra, mentre per il Cagliari è notte fonda dopo novanta minuti da dimenticare.

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