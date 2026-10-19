Guasto alle condotte per i blackout: riparato il serbatoio Teracati, acqua in ripristino a Ortigia e Borgata

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SIRACUSA – Voltata pagina sul fronte dell’emergenza idrica che nelle ultime ore ha interessato ampi settori del centro urbano di Siracusa. Aretusacque ha reso noto di aver completato gli interventi tecnici urgenti sulle condotte di adduzione che alimentano lo strategico serbatoio di Teracati, andato in sofferenza a causa dei ripetuti blackout elettrici che hanno colpito il territorio provinciale.

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I guasti alla rete elettrica avevano infatti provocato il blocco e il danneggiamento dei sistemi di pompaggio dell’impianto, determinando repentine interruzioni nell’erogazione dell’acqua potabile in due dei quartieri più popolosi della città, Ortigia e la Borgata.

Avviato il riempimento dell’infrastruttura: erogazione attiva in serata

Le squadre operative e i tecnici del gestore idrico hanno lavorato ininterrottamente per individuare e riparare le lesioni lungo le condotte di alimentazione. Conclusa la fase di cantiere, l’azienda ha ufficialmente avviato le manovre di riempimento del serbatoio di Teracati.

Trattandosi di un’infrastruttura di accumulo fondamentale per garantire la corretta pressione di esercizio della rete, il graduale ritorno alla normalità per le utenze domestiche e commerciali resta condizionato al raggiungimento dei livelli minimi di serbatoio. Secondo le stime diffuse dal gestore, la piena regolarità del servizio verrà ripristinata nel corso della tarda serata di oggi, 19 ottobre.

Il ringraziamento dell’azienda ai cittadini

Aretusacque sta mantenendo sotto costante monitoraggio l’andamento dei livelli e le pressioni lungo le conduttrici principali del centro storico.

L’azienda ha espresso un ringraziamento formale alla cittadinanza, ai commercianti e agli operatori turistici di Ortigia e Borgata per la collaborazione e la pazienza dimostrate durante le ore di emergenza, ribadendo la massima tempestività degli interventi per garantire la continuità del servizio idrico integrato nell’intero capoluogo.

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