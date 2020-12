Sicilia – Assessore Marco Falcone: ‘Il Ponte sullo Stretto estromesso Recovery Plan’

Il Ponte sullo Stretto estromesso Recovery Plan, lo dichiara l’Assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone. “Si sta consumando in queste ore il delitto perfetto a danno della #Sicilia e del Sud. Condividiamo amici, informiamo tutti sull’occasione che perdiamo per una scelta politica incomprensibile del Governo Conte.

Dicono da mesi che il Recovery sarà un piano epocale, come il Piano Marshall o le politiche keynesiane. Bene, purtroppo dobbiamo prendere della realtà: noi nella #Ripresa post-covid19 non ci saremo. Saremo tagliati fuori dall’Alta velocità per un capriccio di Pd e Movimento 5 Stelle.

Oggi abbiamo lanciato l’ultimo appello. Qualcuno, nella maggioranza di Roma, si fermi. Non fare nulla per l’attraversamento stabile dello Stretto sarebbe il più grave fra gli schiaffi inferti dal Governo Conte ai sogni e alle necessità della Sicilia e dell’intero Mezzogiorno d’#Italia.”

Comments

comments